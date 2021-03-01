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Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху, заявила Матвиенко
Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху, заявила Матвиенко
Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T17:05
2021-03-01T17:07
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване, заявила в интервью РИА Новости председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко."Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху - ред.). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала она.Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье."Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное - соглашение достигнуто и сейчас нужно добиваться, чтобы оно продолжало реализовываться в полном согласии с достигнутыми договорённостями", - подчеркнула Матвиенко.Она напомнила, что заключение трёхстороннего соглашения, подписанное руководителями России, Армении и Азербайджана, стало очень важным событием с точки зрения предотвращения развития вооружённого конфликта, гибели людей и явилось "большой личной заслугой президента России, результатом его умения находить компромиссы и договариваться"."Последующий вход российских миротворцев (в зону нагорно-карабахского конфликта – ред.) создал условия для стабильности и возвращения к мирной жизни этого региона. Наши миротворцы делают огромную работу по разминированию, восстановлению жилья и зданий, помогают в безопасном возвращении беженцев как с одной, так и с другой стороны в родные места и являются мощным фактором стабильности", - отметила спикер Совфеда.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00
https://ria.ru/20210227/shoygu-1599226239.html
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россия
ереван
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, ереван, армения, в мире

Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху, заявила Матвиенко

17:05 01.03.2021 (обновлено: 17:07 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване, заявила в интервью РИА Новости председатель Совет Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность (в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху - ред.). Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала она.
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Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье.
"Процессы продолжаются, они непростые, сложные, ежедневно возникают те или иные нюансы. Но главное - соглашение достигнуто и сейчас нужно добиваться, чтобы оно продолжало реализовываться в полном согласии с достигнутыми договорённостями", - подчеркнула Матвиенко.
Она напомнила, что заключение трёхстороннего соглашения, подписанное руководителями России, Армении и Азербайджана, стало очень важным событием с точки зрения предотвращения развития вооружённого конфликта, гибели людей и явилось "большой личной заслугой президента России, результатом его умения находить компромиссы и договариваться".
"Последующий вход российских миротворцев (в зону нагорно-карабахского конфликта – ред.) создал условия для стабильности и возвращения к мирной жизни этого региона. Наши миротворцы делают огромную работу по разминированию, восстановлению жилья и зданий, помогают в безопасном возвращении беженцев как с одной, так и с другой стороны в родные места и являются мощным фактором стабильности", - отметила спикер Совфеда.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00
Палаточный городок на проспекте Баграмяна в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 16:49
Россия с тревогой следит за ситуацией в Армении, заявила Матвиенко
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕреванАрменияВ мире
 
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