Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/dtp-1599519762.html
В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек
В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек
Водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП в Петербурге, ведется проверка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T22:01
2021-03-01T22:01
гумвд
ford motor
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:320:3280:2165_1920x0_80_0_0_92b8197bb22b9f2a21807a7679cfd394.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП в Петербурге, ведется проверка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проводится проверка по факту аварии со служебным автомобилем в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, около 20.00 на Морской набережной женщина, управляя автомобилем KIA, не предоставила преимущество в движении и въехала в служебный автомобиль Ford."В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которые доставлялись из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали", - отмечается в сообщении. Проводится проверка.
https://ria.ru/20210301/pogonya-1599444645.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:12:3280:2472_1920x0_80_0_0_536921d18e040581d3a4b0aa557200bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ford motor, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек

22:01 01.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП в Петербурге, ведется проверка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Проводится проверка по факту аварии со служебным автомобилем в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, около 20.00 на Морской набережной женщина, управляя автомобилем KIA, не предоставила преимущество в движении и въехала в служебный автомобиль Ford.
"В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которые доставлялись из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали", - отмечается в сообщении. Проводится проверка.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 15:11
В Ростове-на-Дону водитель врезался в две машины в попытке уйти от погони
 
ГУМВДFord MotorЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния