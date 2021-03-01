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В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек

В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек

Водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП в Петербурге, ведется проверка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T22:01

2021-03-01T22:01

2021-03-01T22:01

гумвд

ford motor

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Водитель и пассажиры полицейского автомобиля пострадали в ДТП в Петербурге, ведется проверка, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проводится проверка по факту аварии со служебным автомобилем в Василеостровском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, около 20.00 на Морской набережной женщина, управляя автомобилем KIA, не предоставила преимущество в движении и въехала в служебный автомобиль Ford."В полицейском автомобиле находились трое сотрудников полиции и двое граждан, которые доставлялись из одного отдела в другой. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры полицейского автомобиля. С различными травмами их госпитализировали", - отмечается в сообщении. Проводится проверка.

https://ria.ru/20210301/pogonya-1599444645.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ford motor, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия