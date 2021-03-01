https://ria.ru/20210301/diskriminatsiya-1599057853.html

День "Ноль дискриминации"

День "Ноль дискриминации"

День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T04:02

2021-03-01T04:02

2021-03-01T04:02

в мире

день "ноль дискриминации"

справки

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День борьбы с дискриминацией или День "Ноль дискриминации" (Zero Discrimination Day) ежегодно отмечается во всех странах мира 1 марта. Объединенная программа Организации Объединенных Наций (ООН) по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) объявила о проведении кампании под лозунгом "Нет дискриминации" в декабре 2013 года во Всемирный день борьбы со СПИДом. Праздник был учрежден исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишель Сидибе в 2014 году. Символом нулевой дискриминации является изображение бабочки, которая широко признана как символ преобразований, возрождения и способности к трансформации. Дискриминация (от латинского discriminatio – разделение) – это намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ каких-либо лиц, организаций или государств по признакам расы, национальности, государственной принадлежности, имущественного положения, политических или религиозных убеждений и т.д. Она порождает предвзятость, ограничивает жизненные шансы миллионов людей и может привести к жестокости и насилию.По данным ЮНЭЙДС, только в 88 из 190 стран действует законодательство, предписывающее равную оплату за работу одинаковой ценности. В 36 из 190 включенных в отчетность стран нет законов, препятствующих гендерной дискриминации в области трудоустройства. По оценкам, в 2018 году 258 миллионов детей, несовершеннолетних и молодых людей не получали образование, это составляет одну шестую часть глобального народонаселения в данной возрастной группе. Ограничение возможностей девочек и молодых женщин в получении должного образования сказывается не только на жизненных шансах отдельных людей, но и не дает обществу воспользоваться обширным интеллектуальным потенциалом.Дискриминация в отношении людей по расовому признаку приносит страдания и ослабляет социальную сплоченность. В целях борьбы с расизмом в ноябре 2020 года генеральный секретарь ООН объявил о запуске кампании, направленной на искоренение расизма на рабочих местах. Дискриминация становится причиной неравноценного доступа людей, живущих с ВИЧ, к профилактике, лечению, уходу и поддержке, а также к обществу в целом. Она негативно влияет на то, как распределяются ресурсы для профилактики и лечения ВИЧ, как разрабатываются программы, и, в целом, оказывает влияние на общее состояние здоровья людей, употребляющий наркотики и людей, находящихся в местах лишения свободы.Таким образом, обеспечение нулевой дискриминации имеет огромное значение для успешной реализации мер противодействия СПИДу. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Число заражений во всем мире превысило 110 миллионов человек, примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, пандемия COVID-19 еще более усугубила проблему экономического и социального дисбаланса на планете и продемонстрировала хрупкость мира: "Кризис выявил риски, которые мы игнорировали на протяжении десятилетий: неадекватный уровень развития систем здравоохранения разных стран; пробелы в социальной защите; структурное неравенство; ухудшение состояния окружающей среды; климатический кризис. Целые регионы, добившиеся заметного прогресса в искоренении нищеты и сокращении неравенства, за считанные месяцы были отброшены назад на многие годы". Эксперты ВОЗ отмечают, что пандемия выявила самые лучшие и самые худшие качества людей. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, "с одной стороны, по всему миру мы видим проявления стойкости, креативности, солидарности и доброты, в то же время мы становимся свидетелями стигматизации, дезинформации и политизации пандемии". В 2021 году в День борьбы с дискриминацией ЮНЭЙДС призывает обратить внимание на важность искоренения неравенства, все еще существующего в мире в таких категориях и аспектах жизни, как уровень дохода, пол, возраст, состояние здоровья, занятость, инвалидность, вероисповедание, этническое происхождение и т.д. Возрастающее неравенство, влияющее на более чем 70% мирового населения, усиливает риск разобщения и препятствует экономическому и социальному развитию. COVID-19 больше всего поражает наиболее уязвимые категории людей, а появление новых вакцин не уменьшило неравенство в доступе к ним.По данным ООН, чтобы победить дискриминацию и преодолеть связанные с ней трудности, необходимо заниматься этим вопросом на индивидуальном, общественном и политическом уровнях. Для того чтобы побороть неравенство, необходимо решить проблему нищеты и голода, а также больше инвестировать в здравоохранение, образование, социальную защиту и создание рабочих мест. Необходимо отказаться от дискриминационных законов, правил и процедур, предоставить всем одинаковые возможности.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, день "ноль дискриминации", справки