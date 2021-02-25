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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598881506.html
В России за сутки выявили 11 198 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 11 198 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 — это минимум с 7 октября, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:01
2021-02-25T11:47
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 — это минимум с 7 октября, сообщает оперативный штаб.Накануне сообщалось о 11 749 новых случаях. Показатель уже третий день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста снизился до 0,27 процента.Умерли за минувшие сутки 446 человек, выписались из больниц — 16 102.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1406 (на девять меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 911 новых случаев, в Подмосковье — 495, в Нижегородской области — 388, в Воронежской — 301, в Ростовской — 296, в Самарской — 278, в Иркутской — 236, в Челябинской — 218, в Пермском крае — 212.Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Горном Алтае — там за сутки выявили по одному заболевшему. В Ненецком автономном округе их двое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по четыре.Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 212 100 человек. Умерли за все время 84 876 пациентов, вылечились — 3 767 664.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112,5 миллиона. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России за сутки выявили 11 198 новых случаев COVID-19

11:01 25.02.2021 (обновлено: 11:47 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 — это минимум с 7 октября, сообщает оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 11 749 новых случаях. Показатель уже третий день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста снизился до 0,27 процента.
Умерли за минувшие сутки 446 человек, выписались из больниц — 16 102.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1406 (на девять меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 911 новых случаев, в Подмосковье — 495, в Нижегородской области — 388, в Воронежской — 301, в Ростовской — 296, в Самарской — 278, в Иркутской — 236, в Челябинской — 218, в Пермском крае — 212.
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Горном Алтае — там за сутки выявили по одному заболевшему. В Ненецком автономном округе их двое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по четыре.
Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 212 100 человек. Умерли за все время 84 876 пациентов, вылечились — 3 767 664.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112,5 миллиона. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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