В России за сутки выявили 11 198 новых случаев COVID-19
11:01 25.02.2021 (обновлено: 11:47 25.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время транспортировки пациентки по территории больницы в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 198 новых случаев COVID-19 — это минимум с 7 октября, сообщает оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 11 749 новых случаях. Показатель уже третий день остается ниже 12 тысяч, а суточный темп прироста снизился до 0,27 процента.
Умерли за минувшие сутки 446 человек, выписались из больниц — 16 102.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 1406 (на девять меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 911 новых случаев, в Подмосковье — 495, в Нижегородской области — 388, в Воронежской — 301, в Ростовской — 296, в Самарской — 278, в Иркутской — 236, в Челябинской — 218, в Пермском крае — 212.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке и в Горном Алтае — там за сутки выявили по одному заболевшему. В Ненецком автономном округе их двое, а в Еврейской автономной и Магаданской областях — по четыре.
Общее число инфицированных с начала пандемии в России достигло 4 212 100 человек. Умерли за все время 84 876 пациентов, вылечились — 3 767 664.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 111,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 112,5 миллиона. Примерно два с половиной миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.