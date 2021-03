https://ria.ru/20210301/covax-1599389404.html

Постпред Британии при ООН призвала Россию работать с COVAX

Постпред Британии при ООН призвала Россию работать с COVAX

Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей борьбы с пандемией коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:30

2021-03-01T10:30

2021-03-01T11:15

распространение коронавируса

ингрида шимоните

вакцина "спутник v"

энтони фаучи

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

the lancet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg

ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей борьбы с пандемией коронавируса.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства."Ключевой момент в том, чтобы Россия продолжала работать с международным сообществом, используя общие платформы - COVAX и ВОЗ - и помогая совместно распространять вакцину среди наиболее нуждающихся, как только она получит одобрение от ВОЗ (по поводу вакцины "Спутник V" в рамках COVAX - ред.)", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.Постпред отметила, что слышала о положительной оценке, которую дал журнал The Lancet российской вакцине "Спутник V". При этом она указала, что Лондон приветствует любой прогресс, достигнутый в деле обеспечения мира надежными вакцинами."Но, насколько я понимаю, вакцина "Спутник V" еще не была представлена на одобрение в регулирующие органы здравоохранения Великобритании, что будет иметь важное значение для внедрения (вакцины – ред.) в Соединенном Королевстве", - заявила Вудворд.При этом она подчеркнула, что Великобритания очень гордится своим вкладом в собственную программу вакцинации, а именно разработкой вакцины AstraZeneca и поддержкой механизма справедливого распределения вакцин COVAX."Я считаю, что международные ответные меры по разработке, производству и распространению вакцин должны основываться на сотрудничестве, а не на конкуренции", - указала Вудворд."И я думаю, также важно, чтобы мы больше не видели атак дезинформации ни из России, ни откуда-либо еще, против других программ вакцинации, которые были одобрены. Потому что это может замедлить вакцинацию и, следовательно, отдалить момент, когда мы всех привьем", - добавила она.Между тем в середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику в основном западных специалистов на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний. Газета Pais опубликовала материал под заголовком "Вакцина Путина. В российском средстве от коронавируса новое только то, что нарушены все правила", газета Mundo вышла с материалом на первой полосе "Эксперты сомневаются, что вакцина Путина безопасная и эффективная".Главный инфекционист США Энтони Фаучи в августе выражал сомнения, что "россияне действительно полностью удостоверились, что вакцина безопасная и действенная". Премьер Литвы Ингрида Шимоните в Twitter называла "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире.Однако после недавней публикации в журнале The Lancet в мире стало расти число голосов в поддержку российской вакцины. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг указал, что первоначально в западных странах звучала критика российской вакцины, однако теперь там все громче звучат голоса об эффективности препарата.Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210224/covax-1598750922.html

https://ria.ru/20210121/rfpi-1594007990.html

россия

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингрида шимоните, вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, the lancet, astrazeneca , владимир путин, лондон, сша