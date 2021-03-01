Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/covax-1599389404.html
Постпред Британии при ООН призвала Россию работать с COVAX
Постпред Британии при ООН призвала Россию работать с COVAX
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей борьбы с пандемией коронавируса. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:30
2021-03-01T11:15
распространение коронавируса
ингрида шимоните
вакцина "спутник v"
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
the lancet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_b0e60f71c943ba0009de0b6b0271232b.jpg
ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей борьбы с пандемией коронавируса.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства."Ключевой момент в том, чтобы Россия продолжала работать с международным сообществом, используя общие платформы - COVAX и ВОЗ - и помогая совместно распространять вакцину среди наиболее нуждающихся, как только она получит одобрение от ВОЗ (по поводу вакцины "Спутник V" в рамках COVAX - ред.)", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.Постпред отметила, что слышала о положительной оценке, которую дал журнал The Lancet российской вакцине "Спутник V". При этом она указала, что Лондон приветствует любой прогресс, достигнутый в деле обеспечения мира надежными вакцинами."Но, насколько я понимаю, вакцина "Спутник V" еще не была представлена на одобрение в регулирующие органы здравоохранения Великобритании, что будет иметь важное значение для внедрения (вакцины – ред.) в Соединенном Королевстве", - заявила Вудворд.При этом она подчеркнула, что Великобритания очень гордится своим вкладом в собственную программу вакцинации, а именно разработкой вакцины AstraZeneca и поддержкой механизма справедливого распределения вакцин COVAX."Я считаю, что международные ответные меры по разработке, производству и распространению вакцин должны основываться на сотрудничестве, а не на конкуренции", - указала Вудворд."И я думаю, также важно, чтобы мы больше не видели атак дезинформации ни из России, ни откуда-либо еще, против других программ вакцинации, которые были одобрены. Потому что это может замедлить вакцинацию и, следовательно, отдалить момент, когда мы всех привьем", - добавила она.Между тем в середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику в основном западных специалистов на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний. Газета Pais опубликовала материал под заголовком "Вакцина Путина. В российском средстве от коронавируса новое только то, что нарушены все правила", газета Mundo вышла с материалом на первой полосе "Эксперты сомневаются, что вакцина Путина безопасная и эффективная".Главный инфекционист США Энтони Фаучи в августе выражал сомнения, что "россияне действительно полностью удостоверились, что вакцина безопасная и действенная". Премьер Литвы Ингрида Шимоните в Twitter называла "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире.Однако после недавней публикации в журнале The Lancet в мире стало расти число голосов в поддержку российской вакцины. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг указал, что первоначально в западных странах звучала критика российской вакцины, однако теперь там все громче звучат голоса об эффективности препарата.Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210224/covax-1598750922.html
https://ria.ru/20210121/rfpi-1594007990.html
россия
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578005264_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_2cdc533abfe074a346a0f06ef7176f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ингрида шимоните, вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, the lancet, astrazeneca , владимир путин, лондон, сша

Постпред Британии при ООН призвала Россию работать с COVAX

10:30 01.03.2021 (обновлено: 11:15 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШприц с вакциной против COVID-19
Шприц с вакциной против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар - РИА Новости, Алан Булкаты. Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд считает важным, чтобы Россия сотрудничала с COVAX в контексте общей борьбы с пандемией коронавируса.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. По условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
"Ключевой момент в том, чтобы Россия продолжала работать с международным сообществом, используя общие платформы - COVAX и ВОЗ - и помогая совместно распространять вакцину среди наиболее нуждающихся, как только она получит одобрение от ВОЗ (по поводу вакцины "Спутник V" в рамках COVAX - ред.)", - сказала Вудворд в интервью РИА Новости.
Постпред отметила, что слышала о положительной оценке, которую дал журнал The Lancet российской вакцине "Спутник V". При этом она указала, что Лондон приветствует любой прогресс, достигнутый в деле обеспечения мира надежными вакцинами.
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:18Распространение коронавируса
Гана первой в мире получила вакцины от COVID-19 через механизм COVAX
"Но, насколько я понимаю, вакцина "Спутник V" еще не была представлена на одобрение в регулирующие органы здравоохранения Великобритании, что будет иметь важное значение для внедрения (вакцины – ред.) в Соединенном Королевстве", - заявила Вудворд.
При этом она подчеркнула, что Великобритания очень гордится своим вкладом в собственную программу вакцинации, а именно разработкой вакцины AstraZeneca и поддержкой механизма справедливого распределения вакцин COVAX.
"Я считаю, что международные ответные меры по разработке, производству и распространению вакцин должны основываться на сотрудничестве, а не на конкуренции", - указала Вудворд.
"И я думаю, также важно, чтобы мы больше не видели атак дезинформации ни из России, ни откуда-либо еще, против других программ вакцинации, которые были одобрены. Потому что это может замедлить вакцинацию и, следовательно, отдалить момент, когда мы всех привьем", - добавила она.
Между тем в середине августа, когда Россия объявила о регистрации первой вакцины от COVID-19, эта новость вызвала резкую критику в основном западных специалистов на том основании, что не было научных статей и вакцина не прошла все стадии испытаний. Газета Pais опубликовала материал под заголовком "Вакцина Путина. В российском средстве от коронавируса новое только то, что нарушены все правила", газета Mundo вышла с материалом на первой полосе "Эксперты сомневаются, что вакцина Путина безопасная и эффективная".
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:22Распространение коронавируса
РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
Главный инфекционист США Энтони Фаучи в августе выражал сомнения, что "россияне действительно полностью удостоверились, что вакцина безопасная и действенная". Премьер Литвы Ингрида Шимоните в Twitter называла "Спутник V" "гибридным оружием", которое используется российскими властями для распространения влияния в мире.
Однако после недавней публикации в журнале The Lancet в мире стало расти число голосов в поддержку российской вакцины. Немецкий биотехнолог, доцент Центра менеджмента города Инсбрука Райнхард Реннеберг указал, что первоначально в западных странах звучала критика российской вакцины, однако теперь там все громче звучат голоса об эффективности препарата.
Научный журнал The Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Распространение коронавирусаИнгрида ШимонитеВакцина "Спутник V"Энтони ФаучиКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыThe LancetAstraZenecaВладимир ПутинЛондонСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния