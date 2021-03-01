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Туризм
https://ria.ru/20210301/avibilety-1599123318.html
Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга
Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:40
2021-03-01T00:40
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру. В исследовании рассматривались данные по заказам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая.Путешественники из Москвы самые дешевые билеты покупают в Брянск (1 396 рублей), Ярославль (1 628 рублей), Псков (1 845 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей) и Назрань (2 511 рублей). Больше всего сократились средние чеки за перелет из Москвы в Екатеринбург (-56 процентов, до 2782 рублей), Ижевск (-48 процентов, до 3067 рублей), Воронеж (-42 процента, до 3138 рублей), Ставрополь и Пермь (-34 процента, до 3047 и 3234 рублей соответственно). Самые бюджетные перелеты из Санкт-Петербурга — в Курск (1 886 рублей), Белгород (2 533 рубля), Калугу (2 575 рублей), Брянск (2 782 рубля) и Архангельск (2 881 рубль). Наиболее подешевели билеты из северной столицы в Воронеж (-52 процента, до 3041 рубля), Ульяновск (-46 процентов, до 3015 рублей), Пермь (-40 процентов, до 3159 рублей) и Астрахань (-39 процентов, до 3402 рублей).
https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598729754.html
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Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга

00:40 01.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру.
В исследовании рассматривались данные по заказам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая.
Путешественники из Москвы самые дешевые билеты покупают в Брянск (1 396 рублей), Ярославль (1 628 рублей), Псков (1 845 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей) и Назрань (2 511 рублей).
Больше всего сократились средние чеки за перелет из Москвы в Екатеринбург (-56 процентов, до 2782 рублей), Ижевск (-48 процентов, до 3067 рублей), Воронеж (-42 процента, до 3138 рублей), Ставрополь и Пермь (-34 процента, до 3047 и 3234 рублей соответственно).
Самые бюджетные перелеты из Санкт-Петербурга — в Курск (1 886 рублей), Белгород (2 533 рубля), Калугу (2 575 рублей), Брянск (2 782 рубля) и Архангельск (2 881 рубль).
Наиболее подешевели билеты из северной столицы в Воронеж (-52 процента, до 3041 рубля), Ульяновск (-46 процентов, до 3015 рублей), Пермь (-40 процентов, до 3159 рублей) и Астрахань (-39 процентов, до 3402 рублей).
Пассажиры во время регистрации на международный рейс в турецкий город Анталья в аэропорту Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 11:10Туризм
Эксперты назвали маршруты, которые выбирают россияне для отдыха в марте
 
ТуризмЦеныкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмТуту.рутуристыавиабилетыНовости - ТуризмМоскваАстраханьУльяновскАрхангельскКалугаПетрозаводскБрянскКурскЕкатеринбургНазраньВоронежПермьПсковИжевскСтавропольЯрославльСанкт-Петербург
 
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