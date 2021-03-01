https://ria.ru/20210301/avibilety-1599123318.html
Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга
Названы самые дешевые направления для полетов из Москвы и Петербурга
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:40
2021-03-01T00:40
2021-03-01T00:40
цены
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туту.ру
туристы
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575257325_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_c34072eeff3aaa8db411543b946ca181.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру. В исследовании рассматривались данные по заказам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая.Путешественники из Москвы самые дешевые билеты покупают в Брянск (1 396 рублей), Ярославль (1 628 рублей), Псков (1 845 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей) и Назрань (2 511 рублей). Больше всего сократились средние чеки за перелет из Москвы в Екатеринбург (-56 процентов, до 2782 рублей), Ижевск (-48 процентов, до 3067 рублей), Воронеж (-42 процента, до 3138 рублей), Ставрополь и Пермь (-34 процента, до 3047 и 3234 рублей соответственно). Самые бюджетные перелеты из Санкт-Петербурга — в Курск (1 886 рублей), Белгород (2 533 рубля), Калугу (2 575 рублей), Брянск (2 782 рубля) и Архангельск (2 881 рубль). Наиболее подешевели билеты из северной столицы в Воронеж (-52 процента, до 3041 рубля), Ульяновск (-46 процентов, до 3015 рублей), Пермь (-40 процентов, до 3159 рублей) и Астрахань (-39 процентов, до 3402 рублей).
https://ria.ru/20210224/puteshestviya-1598729754.html
москва
астрахань
ульяновск
архангельск
калуга
петрозаводск
брянск
курск
екатеринбург
назрань
воронеж
пермь
псков
ижевск
ставрополь
ярославль
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575257325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f4f6067d3baa6cc77bacd9349fcf2cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туту.ру, туристы, авиабилеты, новости - туризм, москва, астрахань, ульяновск, архангельск, калуга, петрозаводск, брянск, курск, екатеринбург, назрань, воронеж, пермь, псков, ижевск, ставрополь, ярославль, санкт-петербург
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий составил список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на весну, сообщает Туту.ру.
В исследовании рассматривались данные по заказам, оформленным с 1 по 25 февраля с вылетами с 1 марта по 31 мая.
Путешественники из Москвы самые дешевые билеты покупают в Брянск (1 396 рублей), Ярославль (1 628 рублей), Псков (1 845 рублей), Петрозаводск (2 477 рублей) и Назрань (2 511 рублей).
Больше всего сократились средние чеки за перелет из Москвы в Екатеринбург (-56 процентов, до 2782 рублей), Ижевск (-48 процентов, до 3067 рублей), Воронеж (-42 процента, до 3138 рублей), Ставрополь и Пермь (-34 процента, до 3047 и 3234 рублей соответственно).
Самые бюджетные перелеты из Санкт-Петербурга — в Курск (1 886 рублей), Белгород (2 533 рубля), Калугу (2 575 рублей), Брянск (2 782 рубля) и Архангельск (2 881 рубль).
Наиболее подешевели билеты из северной столицы в Воронеж (-52 процента, до 3041 рубля), Ульяновск (-46 процентов, до 3015 рублей), Пермь (-40 процентов, до 3159 рублей) и Астрахань (-39 процентов, до 3402 рублей).