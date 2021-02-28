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Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"
Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:00
2021-02-28T13:14
шоубиз
россия
екатерина волкова (актриса)
юрий стоянов
зарплата
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей. Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво.Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.Стоянов также подчеркнул, что артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.
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россия, екатерина волкова (актриса), юрий стоянов, зарплата

Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"

07:00 28.02.2021 (обновлено: 13:14 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.
Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей.
Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво.

"Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные", — заявил Стоянов.

Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.

"Слава богу, уравниловка закончилась", — отметил артист.

Стоянов также подчеркнул, что артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.
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