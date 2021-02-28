Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"
07:00 28.02.2021 (обновлено: 13:14 28.02.2021)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.
Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей.
Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво.
"Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные", — заявил Стоянов.
Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.
"Слава богу, уравниловка закончилась", — отметил артист.
Стоянов также подчеркнул, что артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.
16 ноября 2020, 19:24ШоубизЕлена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты