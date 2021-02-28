https://ria.ru/20210228/zarplata-1599282542.html

Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"

Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду "Ворониных"

Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:00

2021-02-28T07:00

2021-02-28T13:14

шоубиз

россия

екатерина волкова (актриса)

юрий стоянов

зарплата

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актер театра и кино Юрий Стоянов в беседе с iReactor выступил с критикой актрисы Екатерины Волковой, известной по сериалу "Воронины", за рассказ о заработках артистов.Ранее артистка пояснила, что начинающий киноактер за день получает три-семь тысяч рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мегазвезда — примерно 150-250 тысяч рублей. Актер считает, что комментировать чужие доходы и "сливать" их как минимум некрасиво.Он призвал россиян не удивляться гонорарам знаменитых актеров, поскольку, по его мнению, одно их имя может собрать кинотеатр.Стоянов также подчеркнул, что артистам в пандемию уделяли слишком много внимания.

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

россия

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россия, екатерина волкова (актриса), юрий стоянов, зарплата