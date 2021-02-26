https://ria.ru/20210226/zarplaty-1599027059.html

Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров

Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", рассказала в Instagram о зарплатах актеров театра и кино. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T05:50

2021-02-26T05:50

2021-02-26T05:51

шоубиз

россия

екатерина волкова (актриса)

зарплата

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", рассказала в Instagram о зарплатах актеров театра и кино.По ее словам, артист, служащий в труппе государственного театра, получает 25-30 тысяч рублей и немного выше. При этом актер театра, участвующий в антрепризе, имеет не заработную плату — ему платят за выход на сцену.При этом из-за того, что во время пандемии залы заполнялись на четверть, актеры получали всего 25 процентов от указанных сумм, обратила внимание артистка.Так, снимающий в кино начинающий актер за день получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый — 15-25 тысяч рублей и выше, звезда — 50-100 тысяч рублей, мега-звезда — примерно 150-250 тысяч рублей. Однако, как отметила, Волкова, заработок актера кино зависит от бюджета проекта, материала, режиссера и объема роли.

https://ria.ru/20201116/vorobey-1584894605.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, екатерина волкова (актриса), зарплата