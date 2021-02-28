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https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599319727.html
Навальный в колонии сможет стать пекарем, токарем или швеей
Навальный в колонии сможет стать пекарем, токарем или швеей
Заключенные во Владимирской области, куда, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, доставлен осужденный Алексей Навальный, могут овладеть... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:56
2021-02-28T16:24
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
алексей навальный
владимирская область
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заключенные во Владимирской области, куда, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, доставлен осужденный Алексей Навальный, могут овладеть специальностями повара, пекаря, токаря или швеи, следует из официальной информации регионального управления ФСИН на его сайте.В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, он пройдёт карантин и будет распределён в отряд. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального. Директор ФСИН России Александр Калашников ранее говорил журналистам, что Навальный будет привлечен в колонии к производственной деятельности, если он того захочет. В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46. Как следует из списка профессий, которыми может овладеть заключенный, Навальный может получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210228/koloniya-1599314222.html
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россия
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Кадры исправительной колонии № 2 в Покрове, куда доставили Навального
Корреспондент РИА Новости осмотрел окрестности покровской ИК-2, где, предположительно, будет отбывать срок Навальный. Колония находится в черте города, всего в сотнях метров от неё уже жилые дома. Местные говорят, что в колонии весьма строго следят за дисциплиной: никаких мобильников. Даже фотографировать объект «с воли» можно только с расстояния 50 м.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, алексей навальный, владимирская область

Навальный в колонии сможет стать пекарем, токарем или швеей

15:56 28.02.2021 (обновлено: 16:24 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Заключенные во Владимирской области, куда, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, доставлен осужденный Алексей Навальный, могут овладеть специальностями повара, пекаря, токаря или швеи, следует из официальной информации регионального управления ФСИН на его сайте.
В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, он пройдёт карантин и будет распределён в отряд. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 – во Владимире. В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального. Директор ФСИН России Александр Калашников ранее говорил журналистам, что Навальный будет привлечен в колонии к производственной деятельности, если он того захочет.
Исправительная колония ИК-2, где, возможно, будет отбывать наказание А. Навальный - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 14:54
Местные жители рассказали о колонии, в которую доставили Навального
В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46. Как следует из списка профессий, которыми может овладеть заключенный, Навальный может получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 13:39
AI выяснит, "что пошло не так" с признанием Навального узником совести
 
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияАлексей НавальныйВладимирская область
 
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