Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:59 28.02.2021 (обновлено: 05:12 28.02.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.
"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", — сказал Оверчук.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января Владимир Путин после переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявил о создании рабочей группы, возглавляемой вице-премьерами трех стран.
Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.