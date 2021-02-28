https://ria.ru/20210228/karabakh-1599278874.html

Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху

Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху

Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T01:59

2021-02-28T01:59

2021-02-28T05:12

россия

алексей оверчук

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

москва

ереван

баку

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января Владимир Путин после переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявил о создании рабочей группы, возглавляемой вице-премьерами трех стран.Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

россия

нагорный карабах

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

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2021

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россия, алексей оверчук, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, политика