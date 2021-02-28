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Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:59
2021-02-28T05:12
россия
алексей оверчук
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
москва
ереван
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января Владимир Путин после переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявил о создании рабочей группы, возглавляемой вице-премьерами трех стран.Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html
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нагорный карабах
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россия, алексей оверчук, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, политика

Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху

01:59 28.02.2021 (обновлено: 05:12 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Следующая встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху состоится 1 марта в режиме видеоконференции, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Алексей Оверчук по итогам заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров в Москве.

"Стороны договорились провести следующее заседание Рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", — сказал Оверчук.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января Владимир Путин после переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявил о создании рабочей группы, возглавляемой вице-премьерами трех стран.
Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
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РоссияАлексей ОверчукНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваЕреванБакуАзербайджанАрменияПолитика
 
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