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Лучшие фото РИА Новости, февраль 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, февраль 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:00
2021-02-28T08:58
пабло асель
бокс
фонтанка (река)
мона брорссон
художественная гимнастика
дина аверина
храм василия блаженного
москва-сити
поклюка
южный военный округ
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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пабло асель, бокс, фонтанка (река), мона брорссон, художественная гимнастика, дина аверина, храм василия блаженного, москва-сити, поклюка, южный военный округ, день защитника отечества, день святого валентина, тибет, александр лукашенко, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, красноярский край, волгоградская область, новосибирская область, республика татарстан (татарстан), барселона (город), дар-эс-салам, алтайский край, баку, красноярск, киев, санкт-петербург, третьяковская галерея, биатлон, хоккей, вакцина "спутник v", москва, каракас, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, февраль 2021 года

09:00 28.02.2021
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Дэя выступает на Первом международном музыкальном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.

Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале ЖАРА KIDS FEST в Vegas City Hall в Москве
1 из 35

Певица Дэя выступает на Первом международном музыкальном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Пятаков

Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного.

Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного в Москве
2 из 35

Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участник акции в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, получившего девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.

Участник акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
3 из 35

Участник акции в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, получившего девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Люди на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Люди на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге
4 из 35

Люди на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Акция украинских националистов в Киеве, требующих закрыть телеканал "Наш".

Участники акции националистов с требованием закрытия телеканала Наш на одной из улиц в Киеве
5 из 35

Акция украинских националистов в Киеве, требующих закрыть телеканал "Наш".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на "Вечере бокса" в концертном зале "Вегас Сити Холл".

Фатима Дудиева во время боя по правилам бокса с Татьяной Алексеевой в рамках шоу Вечер бокса в концертном зале Вегас Сити Холл
6 из 35

Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на "Вечере бокса" в концертном зале "Вегас Сити Холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лебеди-кликуны на незамерзающем озере в алтайском природном заказнике "Лебединый".

Лебеди-кликуны на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
7 из 35

Лебеди-кликуны на незамерзающем озере в алтайском природном заказнике "Лебединый".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время катания на снегоходах
8 из 35

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкДевушка на набережной бухты Виктория в Гонконге в День всех влюбленных.
Девушка на набережной бухты Виктория в Гонконге в День всех влюбленных
9 из 35
Девушка на набережной бухты Виктория в Гонконге в День всех влюбленных.
© РИА Новости / Мигель Кандела
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Член экипажа карьерного роторного экскаватора ЭРП-2500 работает на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе в Красноярском крае.

Член экипажа карьерного роторного экскаватора ЭРП-2500 работает у ротора на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино Красноярского края
10 из 35

Член экипажа карьерного роторного экскаватора ЭРП-2500 работает на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны во время акции в защиту рэпера Пабло Аселя.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
11 из 35

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны во время акции в защиту рэпера Пабло Аселя.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.

Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне
12 из 35

Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Прохожие на одной из улиц Москвы после сильного снегопада.

Прохожие на одной из улиц в Москве
13 из 35

Прохожие на одной из улиц Москвы после сильного снегопада.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.

Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное из кубиков Рубика школьником Андреем Масловым, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иванове
14 из 35

Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и финским "Йокеритом".

Девушки из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Динамо и ХК Йокерит
15 из 35

Девушки из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и финским "Йокеритом".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов

Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".

Вид на международный деловой центр Москва-Сити
16 из 35

Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале "SunnyФЕСТ" в татарском городе Мамадыш и регистрация рекорда "Самый большой блин в России".

Приготовление гигантского блина в Татарстане
17 из 35

Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале "SunnyФЕСТ" в татарском городе Мамадыш и регистрация рекорда "Самый большой блин в России".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Показательное выступление военных разведчиков на полигоне Прудбой в Волгоградской области во время предпраздничных сборов, посвященных Дню защитника Отечества.

Показательное выступление роты военных разведчиков во время предпраздничных сборов, посвященных Дню защитника отечества, на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области
18 из 35

Показательное выступление военных разведчиков на полигоне Прудбой в Волгоградской области во время предпраздничных сборов, посвященных Дню защитника Отечества.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Закат в яхт-клубе "Адмирал" на Красноярском водохранилище.

Закат в яхт-клубе Адмирал на Красноярском водохранилище
19 из 35

Закат в яхт-клубе "Адмирал" на Красноярском водохранилище.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Собака участников гонки на упряжках "Сила Сибири — 2021" в поселке Степной Новосибирской области.

Гонка на собачьих упряжках Сила Сибири - 2021
20 из 35

Собака участников гонки на упряжках "Сила Сибири — 2021" в поселке Степной Новосибирской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок "SunnyФЕСТ".

Участники всероссийского фестиваля креативных санок SUNNYФЕСТ в Мамадыше
21 из 35

Участники Всероссийского фестиваля креативных санок "SunnyФЕСТ".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале многоборья по художественной гимнастике "Гран-при Москва-2021" — Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.

Дина Аверина (Россия) выполняет упражнения с лентой в индивидуальной программе многоборья в финале Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике
22 из 35

Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале многоборья по художественной гимнастике "Гран-при Москва-2021" — Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Константин Кузнецов. Париж. Бретань. Нормандия" в Третьяковской галерее.

Посетительница на выставке Константин Кузнецов. Париж. Бретань. Нормандия в Третьяковской галерее в Москве
23 из 35

Посетительница на выставке "Константин Кузнецов. Париж. Бретань. Нормандия" в Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Ферма по разведению норок Пинского сельскохозяйственного отделения предприятия "Белкоопмех" в деревне Молотковичи. Здесь содержатся около 32 тысяч зверьков восьми расцветок.

Ферма по разведению норок Пинского сельскохозяйственного отделения предприятия Белкоопмех в деревне Молотковичи
24 из 35

Ферма по разведению норок Пинского сельскохозяйственного отделения предприятия "Белкоопмех" в деревне Молотковичи. Здесь содержатся около 32 тысяч зверьков восьми расцветок.

© РИА Новости / Виктор Драчев
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Студент во время самостоятельных занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова, где в январе вернулись к очному обучению.

Студент во время самостоятельных занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова
25 из 35

Студент во время самостоятельных занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова, где в январе вернулись к очному обучению.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Максим Блинов

Жилые дома в московском микрорайоне Митино.

Жилые дома в микрорайоне Митино в Москве
26 из 35

Жилые дома в московском микрорайоне Митино.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанк

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) в Каракасе.

Медицинский сотрудник во время вакцинации российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) от коронавирусной инфекции в одной из больниц Каракаса
27 из 35

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) в Каракасе.

© РИА Новости / Магда Гибелли
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища.

Местные жители устраивают ледяной фейерверк на льду Красноярского водохранилища
28 из 35

Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.

Прохожие играют в снежки на одной из улиц в Баку во время снегопада
29 из 35

Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники гонки «Сила Сибири — 2021» в поселке Степной Новосибирской области перед началом состязаний.

Участники в автомобиле перед началом гонки Сила Сибири - 2021 в поселке Степной Новосибирской области
30 из 35

Участники гонки «Сила Сибири — 2021» в поселке Степной Новосибирской области перед началом состязаний.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества.
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
31 из 35
Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества.
© РИА Новости / Александр Вильф
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© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Девушки в национальной одежде в Тибете, где за время эпидемии коронавируса выявили только один случай COVID-19.

Девушки в национальной одежде в Тибете
32 из 35

Девушки в национальной одежде в Тибете, где за время эпидемии коронавируса выявили только один случай COVID-19.

© Sputnik / Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Шведская спортсменка Мона Брорссон бежит спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Мона Брорссон (Швеция) на дистанции спринта на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке
33 из 35

Шведская спортсменка Мона Брорссон бежит спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Мужчина едет на велосипеде по городу Дар-эс-Салам в Танзании.

Мужчина едет на велосипеде в городе Дар-эс-Салам в Танзании.
34 из 35

Мужчина едет на велосипеде по городу Дар-эс-Салам в Танзании.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Камыш в лунках, пробуренных участниками зимней акции "Рыбе — быть!" ("Балык — булсын!") в Татарстане.

Камыш в лунках, пробуренных участниками зимней акции Рыбе-Быть!
35 из 35

Камыш в лунках, пробуренных участниками зимней акции "Рыбе — быть!" ("Балык — булсын!") в Татарстане.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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