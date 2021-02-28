Лучшие фото РИА Новости, февраль 2021 года
Певица Дэя выступает на Первом международном музыкальном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.
Певица Дэя выступает на Первом международном музыкальном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.
Девушка фотографируется возле храма Василия Блаженного.
Участник акции в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, получившего девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
Участник акции в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, получившего девять месяцев тюрьмы за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
Люди на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Люди на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Акция украинских националистов в Киеве, требующих закрыть телеканал "Наш".
Акция украинских националистов в Киеве, требующих закрыть телеканал "Наш".
Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на "Вечере бокса" в концертном зале "Вегас Сити Холл".
Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на "Вечере бокса" в концертном зале "Вегас Сити Холл".
Лебеди-кликуны на незамерзающем озере в алтайском природном заказнике "Лебединый".
Лебеди-кликуны на незамерзающем озере в алтайском природном заказнике "Лебединый".
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах.
Член экипажа карьерного роторного экскаватора ЭРП-2500 работает на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе в Красноярском крае.
Член экипажа карьерного роторного экскаватора ЭРП-2500 работает на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе в Красноярском крае.
Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны во время акции в защиту рэпера Пабло Аселя.
Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны во время акции в защиту рэпера Пабло Аселя.
Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.
Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.
Прохожие на одной из улиц Москвы после сильного снегопада.
Прохожие на одной из улиц Москвы после сильного снегопада.
Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.
Изображение космонавта Юрия Гагарина, выполненное школьником Андреем Масловым из кубиков Рубика, на выставке в пространстве NIMLOFT в Иваново.
Девушки из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и финским "Йокеритом".
Девушки из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским "Динамо" и финским "Йокеритом".
Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".
Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале "SunnyФЕСТ" в татарском городе Мамадыш и регистрация рекорда "Самый большой блин в России".
Приготовление гигантского блина диаметром 2,51 метра на фестивале "SunnyФЕСТ" в татарском городе Мамадыш и регистрация рекорда "Самый большой блин в России".
Показательное выступление военных разведчиков на полигоне Прудбой в Волгоградской области во время предпраздничных сборов, посвященных Дню защитника Отечества.
Показательное выступление военных разведчиков на полигоне Прудбой в Волгоградской области во время предпраздничных сборов, посвященных Дню защитника Отечества.
Закат в яхт-клубе "Адмирал" на Красноярском водохранилище.
Закат в яхт-клубе "Адмирал" на Красноярском водохранилище.
Собака участников гонки на упряжках "Сила Сибири — 2021" в поселке Степной Новосибирской области.
Собака участников гонки на упряжках "Сила Сибири — 2021" в поселке Степной Новосибирской области.
Участники Всероссийского фестиваля креативных санок "SunnyФЕСТ".
Участники Всероссийского фестиваля креативных санок "SunnyФЕСТ".
Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале многоборья по художественной гимнастике "Гран-при Москва-2021" — Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.
Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале многоборья по художественной гимнастике "Гран-при Москва-2021" — Кубка чемпионок "Газпром" имени Алины Кабаевой.
Посетительница на выставке "Константин Кузнецов. Париж. Бретань. Нормандия" в Третьяковской галерее.
Посетительница на выставке "Константин Кузнецов. Париж. Бретань. Нормандия" в Третьяковской галерее.
Ферма по разведению норок Пинского сельскохозяйственного отделения предприятия "Белкоопмех" в деревне Молотковичи. Здесь содержатся около 32 тысяч зверьков восьми расцветок.
Ферма по разведению норок Пинского сельскохозяйственного отделения предприятия "Белкоопмех" в деревне Молотковичи. Здесь содержатся около 32 тысяч зверьков восьми расцветок.
Студент во время самостоятельных занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова, где в январе вернулись к очному обучению.
Студент во время самостоятельных занятий в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Мурова, где в январе вернулись к очному обучению.
Жилые дома в московском микрорайоне Митино.
Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) в Каракасе.
Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) в Каракасе.
Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища.
Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на льду Красноярского водохранилища.
Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.
Участники гонки «Сила Сибири — 2021» в поселке Степной Новосибирской области перед началом состязаний.
Участники гонки «Сила Сибири — 2021» в поселке Степной Новосибирской области перед началом состязаний.
Девушки в национальной одежде в Тибете, где за время эпидемии коронавируса выявили только один случай COVID-19.
Девушки в национальной одежде в Тибете, где за время эпидемии коронавируса выявили только один случай COVID-19.
Шведская спортсменка Мона Брорссон бежит спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Шведская спортсменка Мона Брорссон бежит спринт на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Мужчина едет на велосипеде по городу Дар-эс-Салам в Танзании.
Мужчина едет на велосипеде по городу Дар-эс-Салам в Танзании.
Камыш в лунках, пробуренных участниками зимней акции "Рыбе — быть!" ("Балык — булсын!") в Татарстане.
Камыш в лунках, пробуренных участниками зимней акции "Рыбе — быть!" ("Балык — булсын!") в Татарстане.