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Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24" назвал причины, из-за которых... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T04:00
2021-02-27T04:00
2021-02-27T04:00
виктор лунев
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сон
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24" назвал причины, из-за которых могут возникать ночные кошмары.По словам специалиста, к страшным сновидениям могут привести некоторые болезни.Помимо язвы, к проблемам со сном может привести синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях. В таких случаях Лунев рекомендует обращаться к неврологу.Частая причина ночных кошмаров — ночное переедание, отметил медик. По его словам, не стоит есть за 3-4 часа перед сном.Также к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Главная же причина ночных кошмаров, как уточнил специалист, — это стресс.
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виктор лунев, россия, сон, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, сон, общество
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ
имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24
" назвал причины, из-за которых могут возникать ночные кошмары.
По словам специалиста, к страшным сновидениям могут привести некоторые болезни.
"Язва желудка может провоцировать кошмары. <…> Язва — это воспаление, повреждение слизистой оболочки желудка, соответственно, определенный болевой синдром. Все это приводит к повышенному стрессу, чувству дискомфорта, чувству боли, которое может обостряться ночью. Как раз может стимулировать кошмары", – пояснил специалист.
Помимо язвы, к проблемам со сном может привести синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях. В таких случаях Лунев рекомендует обращаться к неврологу.
Частая причина ночных кошмаров — ночное переедание, отметил медик. По его словам, не стоит есть за 3-4 часа перед сном.
Также к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Главная же причина ночных кошмаров, как уточнил специалист, — это стресс.