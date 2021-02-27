https://ria.ru/20210227/son-1599195761.html

Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары

Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24" назвал причины, из-за которых... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T04:00

2021-02-27T04:00

2021-02-27T04:00

виктор лунев

россия

сон

здоровье

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

сон

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев в эфире телеканала "Москва 24" назвал причины, из-за которых могут возникать ночные кошмары.По словам специалиста, к страшным сновидениям могут привести некоторые болезни.Помимо язвы, к проблемам со сном может привести синдром беспокойных ног, связанный с болезненными ощущениями в нижних конечностях. В таких случаях Лунев рекомендует обращаться к неврологу.Частая причина ночных кошмаров — ночное переедание, отметил медик. По его словам, не стоит есть за 3-4 часа перед сном.Также к страшным снам может привести храп, прием антидепрессантов и средств от артериальной гипертензии. Главная же причина ночных кошмаров, как уточнил специалист, — это стресс.

https://ria.ru/20210227/produkty-1599195295.html

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2021

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виктор лунев, россия, сон, здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, сон, общество