https://ria.ru/20210227/shoygu-1599226239.html

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:07

2021-02-27T14:07

2021-02-27T16:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

армения

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны."В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.Это уже второй телефонный разговор глав военных ведомств двух стран за последние дни. Предыдущая беседа состоялась 25 февраля, тогда Шойгу и Арутюнян также обсудили обстановку в Армении и выполнение задач российскими миротворцами.Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали в ночь на 10 ноября. Оно положило конец боевым действиям, продолжавшимся в Нагорном Карабахе с конца сентября: стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, а Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Российские миротворцы обеспечивают безопасность вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией.

https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html

россия

нагорный карабах

армения

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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, армения