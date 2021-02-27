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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210227/shoygu-1599226239.html
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:07
2021-02-27T16:24
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
армения
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны."В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.Это уже второй телефонный разговор глав военных ведомств двух стран за последние дни. Предыдущая беседа состоялась 25 февраля, тогда Шойгу и Арутюнян также обсудили обстановку в Армении и выполнение задач российскими миротворцами.Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали в ночь на 10 ноября. Оно положило конец боевым действиям, продолжавшимся в Нагорном Карабахе с конца сентября: стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, а Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Российские миротворцы обеспечивают безопасность вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией.
https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html
россия
нагорный карабах
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, армения

Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении ситуацию в Карабахе

14:07 27.02.2021 (обновлено: 16:24 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, сообщает Минобороны.
"В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — говорится в сообщении.
Это уже второй телефонный разговор глав военных ведомств двух стран за последние дни. Предыдущая беседа состоялась 25 февраля, тогда Шойгу и Арутюнян также обсудили обстановку в Армении и выполнение задач российскими миротворцами.
Российские миротворцы разместились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением, которое Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали в ночь на 10 ноября. Оно положило конец боевым действиям, продолжавшимся в Нагорном Карабахе с конца сентября: стороны договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, а Армения обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Российские миротворцы обеспечивают безопасность вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, соединяющем Карабах с Арменией.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуАрмения
 
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