В Петербурге неизвестные затушили снегом Вечный огонь

"26 февраля в 00.54 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа. Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня. Сотрудники полиции установили, что около 00.06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись", - сказано в сообщении.