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В Петербурге неизвестные затушили снегом Вечный огонь
В Петербурге неизвестные затушили снегом Вечный огонь
Неизвестные снегом затушили Вечный огонь в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:34
2021-02-27T10:34
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Неизвестные снегом затушили Вечный огонь в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронений".Злоумышленников разыскивают.
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россия
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге неизвестные затушили снегом Вечный огонь

10:34 27.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев - РИА Новости. Неизвестные снегом затушили Вечный огонь в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"26 февраля в 00.54 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа. Информация была незамедлительно передана в специализированную организацию, сотрудники которой восстановили горение огня. Сотрудники полиции установили, что около 00.06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали гражданина, нанесшего надписи на памятник в центре Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 10:30
Во Владивостоке завели дело на осквернившего памятник в центре города
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронений".
Злоумышленников разыскивают.
 
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