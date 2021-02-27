https://ria.ru/20210227/moore-1599128490.html

Деми Мур впервые разместила снимок в Сети после обвинений в пластике

Деми Мур впервые разместила снимок в Сети после обвинений в пластике

Голливудская актриса Деми Мур впервые разместила снимок в Instagram после того, как в январе ее обвинили в неудачной пластике на модной неделе в Париже. Тогда... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:00

2021-02-27T01:00

2021-02-27T01:00

шоу-бизнес

брюс уиллис

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стиль жизни

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деми мур (деметрия гайнс)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Голливудская актриса Деми Мур впервые разместила снимок в Instagram после того, как в январе ее обвинили в неудачной пластике на модной неделе в Париже. Тогда экс-супруг Брюса Уиллиса шокировала публику, появившись с чересчур натянутыми скулами и опущенным ртом. На фотографии 58-летняя актриса сидит на полу на фоне шкафа в берете с леопардовым принтом, толстовке и джинсах. В подписи она в шутку написала: "Ранняя генеральная уборка или возможность поиграть в переодевания?"В комментариях мнения пользователей разошлись. Некоторые отметили, что Деми Мур стала выглядеть лучше, чем тогда на подиуме, а кто-то написал, что все равно не узнают ее то ли из-за фильтров, то ли из-за процедур. "Вы такая красивая", "Очаровательная", "Что стало с вашим лицом", "Я вас совсем не узнаю", "Ваше лицо выглядит так, будто вы сделали подтяжку", — написали подписчики. Ранее пластический хирург Александр Вдовин в комментарии "Вечерней Москве" высказал мнение, что Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством.Он отметил, что к появлению "довольно странных скул" привел эндоскопический лифтинг, а также не стоило подшивать нижнюю губу в формате "крыла чайки".Эксперт предположил, что, видимо, хирург таким образом пытался "избавиться от брылей, которые в силу возраста отчетливо наметились у актрисы".

https://ria.ru/20200926/kardashyan-1577812413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, брюс уиллис, париж, имидж, стиль жизни, знаменитости, звезды, деми мур (деметрия гайнс)