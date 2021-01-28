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Шоубиз
https://ria.ru/20210128/moore-1594954321.html
Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности
Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности
Деми Мур шокировала публику изменениями во внешности, когда открывала недавний показ известного итальянского бренда на модной неделе в Париже. Видео своего... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T16:45
2021-01-28T16:59
стиль жизни
пластическая хирургия
париж
мода
шоубиз
знаменитости
звезды
деми мур (деметрия гайнс)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Деми Мур шокировала публику изменениями во внешности, когда открывала недавний показ известного итальянского бренда на модной неделе в Париже. Видео своего выхода голливудская актриса разместила в Instagram. Мур прошлась по подиуму в лаконичном черном брючном костюме. Образ дополнили массивные серьги в виде колец. Звезда фильмов "Привидение", "Солдат Джейн" и "Стриптиз", бесспорно, стала украшением модного шоу. Но только не ее лицо. По мнению многих поклонников, оно стало "почти неузнаваемым". В комментариях под видео пользователи предположили, что 58-летняя актриса прибегла к пластической хирургии, чтобы изменить скулы, губы и нос, но сделала это неудачно: уголки рта сильно опустились, а скулы поднялись."Что с ее лицом?", "Выглядит ужасно", "Что она сделала с собой?" — удивились подписчики изменениям в ее внешности. На эти комментарии Деми Мур пока не ответила.Пластический хирург Александр Вдовин в комментарии "Вечерней Москве" высказал мнение, что Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством.Он отметил, что к появлению "довольно странных скул" привел эндоскопический лифтинг, а также не стоило подшивать нижнюю губу в формате "крыла чайки".Эксперт предположил, что, видимо, хирург таким образом пытался "избавиться от брылей, которые в силу возраста отчетливо наметились у актрисы".
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стиль жизни, пластическая хирургия, париж, мода, знаменитости, звезды, деми мур (деметрия гайнс)

Деми Мур шокировала поклонников изменениями во внешности

16:45 28.01.2021 (обновлено: 16:59 28.01.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriДеми Мур во время показа Fendi на Неделе моды в Париже
Деми Мур во время показа Fendi на Неделе моды в Париже - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© AP Photo / Francois Mori
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Деми Мур шокировала публику изменениями во внешности, когда открывала недавний показ известного итальянского бренда на модной неделе в Париже. Видео своего выхода голливудская актриса разместила в Instagram.

"Исполняю подростковую мечту", — написала актриса.

Мур прошлась по подиуму в лаконичном черном брючном костюме. Образ дополнили массивные серьги в виде колец. Звезда фильмов "Привидение", "Солдат Джейн" и "Стриптиз", бесспорно, стала украшением модного шоу. Но только не ее лицо. По мнению многих поклонников, оно стало "почти неузнаваемым".
В комментариях под видео пользователи предположили, что 58-летняя актриса прибегла к пластической хирургии, чтобы изменить скулы, губы и нос, но сделала это неудачно: уголки рта сильно опустились, а скулы поднялись.
"Что с ее лицом?", "Выглядит ужасно", "Что она сделала с собой?" — удивились подписчики изменениям в ее внешности. На эти комментарии Деми Мур пока не ответила.
Пластический хирург Александр Вдовин в комментарии "Вечерней Москве" высказал мнение, что Мур хотела омолодиться, но перемудрила с хирургическим вмешательством.
Он отметил, что к появлению "довольно странных скул" привел эндоскопический лифтинг, а также не стоило подшивать нижнюю губу в формате "крыла чайки".
Эксперт предположил, что, видимо, хирург таким образом пытался "избавиться от брылей, которые в силу возраста отчетливо наметились у актрисы".
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ШоубизСтиль жизнипластическая хирургияПарижмодаЗнаменитостизвездыДеми Мур (Деметрия Гайнс)
 
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