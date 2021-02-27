https://ria.ru/20210227/marsokhod-1599185357.html
Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity
Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity
Новый марсоход Perseverance (“Настойчивость”) многое унаследовал от предшественника - Curiosity (“Любопытство”). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная. Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?
2021-02-27T12:00
2021-02-27T12:00
2021-02-27T12:00
мы все умрём. но это не точно
perseverance (марсоход)
подкаст
марс
технологии
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Мы все умрём. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity
Новый марсоход Perseverance (“Настойчивость”) многое унаследовал от предшественника - Curiosity (“Любопытство”). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная. Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?
audio/mpeg
Мы все умрём. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity
Новый марсоход Perseverance (“Настойчивость”) многое унаследовал от предшественника - Curiosity (“Любопытство”). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная. Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?
audio/mpeg
Мы уже обсуждали перспективы освоения Марса - например, в эпизодах "Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?" и "Искусственное изменение (марсианского) климата"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, perseverance (марсоход), подкаст, марс, технологии
Мы все умрем. Новый марсоход: почему Perseverance лучше, чем Curiosity
Новый марсоход Perseverance (“Настойчивость”) многое унаследовал от предшественника - Curiosity (“Любопытство”). Однако он превосходит предка по многим параметрам. А его миссия в разы более ответственная и фундаментальная. Чем Perseverance лучше предшественников? Почему он может сделать для освоения Марса больше, чем другие марсоходы вместе взятые?