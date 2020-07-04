Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за её пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А ещё он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про искусственное изменение (марсианского) климата и про космическое право: кому принадлежат небесные тела?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антон Иванов
Монтаж Андрея Темнова
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__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антон Иванов
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru