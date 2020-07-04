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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200704/1573885702.html
Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?
Пока учёные присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберёмся до его порога – и что найдём, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, её наличие... Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам?
2020-07-04T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
экзопланета
сколковский институт науки и технологий
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Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?
Пока учёные присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберёмся до его порога – и что найдём, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, её наличие... Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам?
космос
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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аудио, подкаст, космос, экзопланета, сколковский институт науки и технологий

Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

12:00 04.07.2020
4292
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?
Вчера, 12:00
Пока учёные присматривают новый дом для человечества, Голливуд фантазирует о том, как мы доберёмся до его порога – и что найдём, переступив его. Неизвестность, огромное расстояние, непригодные условия, отсутствие какой-либо жизни – или, что интереснее, её наличие... Какие трудности ждут нас на пути к другим планетам?
Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за её пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?
Объяснял и комментировал Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха. А ещё он посоветовал несколько фильмов, которые наиболее правдоподобно и научно отвечают на вопросы, заданные в этом эпизоде.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про искусственное изменение (марсианского) климата и про космическое право: кому принадлежат небесные тела?
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Антон Иванов
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастКосмосэкзопланетаСколковский институт науки и технологий
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