Мы все умрём. Освоение других планет: как, зачем, а вдруг там занято?

Как отсюда, с Земли, можно определить, подходит ли планета для жизни? Какие из планет Солнечной системы больше всего подходят для жизни? А сколько мы знаем таких планет за её пределами? Нам нужно завезти жизнь самим, или она уже, вероятно, там существует? В какой форме и на каком уровне развития?