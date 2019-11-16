Мы все умрем. Искусственное изменение (марсианского) климата

Если на Марсе есть лёд, значит, может быть и вода? Если растопить его ледяные шапки, можно повысить плотность атмосферы и температуру? Нельзя исключать, что на Марсе живут примитивные биологические виды, значит, в будущем могут жить и более сложные? Идея искусственного изменения климата космических тел так, чтобы они стали пригодны для жизни земных организмов, — терраформирование — набирает популярность. Ведь не зря же герой Рэя Бредбери из Марсианских хроник (ещё в середине XX века) засаживал Марс дубами, вязами, кленами, осинами и кедрами.
Однако по мнению Александра Родина, заведующего лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ, космос не скрывает "золотых гор". Марс может стать скорее площадкой для экспериментов с земным климатом, чем планетой, которую действительно можно населить земными растениями и животными.
Как управление энергией Солнца может повлиять на климат Марса? Стоит ли хотя бы попытаться превратить безжизненную планету в "цветущий сад"? Или это все же утопическая идея?
Это вторая часть разговора о колонизации Солнечной системы. В первой части мы обсудили, существует ли вероятность переселения человека за пределы Земли в обозримом будущем, и чем нас так привлекают безжизненные планеты.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Александр Родин
Монтаж Энтони Родда
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