Мы все умрем. Искусственное изменение (марсианского) климата

Если на Марсе есть лёд, значит, может быть и вода? Если растопить его ледяные шапки, можно повысить плотность атмосферы и температуру? Нельзя исключать, что на Марсе живут примитивные биологические виды, значит, в будущем могут жить и более сложные? Идея искусственного изменения климата космических тел так, чтобы они стали пригодны для жизни земных организмов, — терраформирование — набирает популярность. Ведь не зря же герой Рэя Бредбери из Марсианских хроник (ещё в середине XX века) засаживал Марс дубами, вязами, кленами, осинами и кедрами.