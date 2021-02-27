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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху
Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T18:42
2021-02-27T18:42
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР.В министерстве утверждают, что вовлечение личного состава армянских ВС "обманным или насильственным путем" в военную деятельность в НКР "путем тайного пересечения Лачинского коридора" вызвал протесты военных и членов их семей. "Мы отмечаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ. Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября", - заявили в МИД.Министерство подчеркнуло, что совместное заявление предусматривает вывод ВС Армении, гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Лачинского коридора. "Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении", - говорится в заявлении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху

18:42 27.02.2021
 
© Фото : Армия обороны АрцахаВоеннослужащие армии обороны Арцаха
Военнослужащие армии обороны Арцаха - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Армия обороны Арцаха
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БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР.

"Имеют место случаи отправки личного состава Вооруженных сил Армении на военную службу на международно признанных территориях Азербайджанской Республики в нарушение норм и принципов международного права, прав человека после подписания совместного заявления между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября 2020 года, подразумевающего приостановку военной деятельности между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В министерстве утверждают, что вовлечение личного состава армянских ВС "обманным или насильственным путем" в военную деятельность в НКР "путем тайного пересечения Лачинского коридора" вызвал протесты военных и членов их семей. "Мы отмечаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ. Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября", - заявили в МИД.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
Министерство подчеркнуло, что совместное заявление предусматривает вывод ВС Армении, гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Лачинского коридора. "Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении", - говорится в заявлении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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