https://ria.ru/20210227/karabakh-1599256407.html

Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху

Азербайджан обвинил Армению в нарушении заявления по Карабаху

Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T18:42

2021-02-27T18:42

2021-02-27T18:42

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 27 фев – РИА Новости. Азербайджан обвинил Армению в незаконном размещении вооруженных сил на территории Нагорного Карабаха в нарушение трехстороннего заявления по НКР.В министерстве утверждают, что вовлечение личного состава армянских ВС "обманным или насильственным путем" в военную деятельность в НКР "путем тайного пересечения Лачинского коридора" вызвал протесты военных и членов их семей. "Мы отмечаем, что размещение вооруженных сил Армении на международно признанных территориях Азербайджанской Республики без согласия Азербайджана нарушает нормы и принципы международного права, в частности, суверенитет, территориальную целостность и нерушимость международных границ. Незаконное размещение армянских войск на территории Азербайджанской Республики, где в настоящее время дислоцируются российские миротворческие силы, также является грубым нарушением совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября", - заявили в МИД.Министерство подчеркнуло, что совместное заявление предусматривает вывод ВС Армении, гарантирует безопасность граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях Лачинского коридора. "Азербайджанская сторона требует от Армении положить конец незаконному размещению своих вооруженных сил на территории Азербайджана и призывает международное сообщество принять необходимые меры для прекращения подобных провокационных действий со стороны Армении", - говорится в заявлении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210226/aliev-1599059461.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире