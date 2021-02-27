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Противники Пашиняна собираются у парламента в Ереване
Противники Пашиняна собираются у парламента в Ереване
Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на новый митинг у здания парламента в Ереване, сообщил... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:35
2021-02-27T15:23
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на новый митинг у здания парламента в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.На акцию пришло больше людей, чем днем ранее.Организаторы устанавливают сцену на проспекте Баграмяна. Полиция стянула дополнительные силы — вдоль здания парламента стоит цепь силовиков, в округе много полицейских автобусов и машин.Примерно три десятка оппозиционеров провели ночь в палаточном лагере, утром они занялись уборкой.Очередной политический кризис начался в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.По закону утвердить решение об отставке представителя высшего командного состава должен президент. При этом он может в течение трех дней вернуть главе правительства его прошение со своими возражениями. Этот срок истекает 27 февраля. Как сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян, Саркисян никакого решения пока не принял.В том случае, если премьер не согласится с возражениями президента, глава государства должен будет либо подписать акт об отставке офицера, либо обратиться в Конституционный суд. Если президент не сделает этого, документ вступит в силу автоматически.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
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LIVE: Протесты в Ереване
LIVE: Протесты в Ереване
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Противники Пашиняна собираются у парламента в Ереване

14:35 27.02.2021 (обновлено: 15:23 27.02.2021)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на новый митинг у здания парламента в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
На акцию пришло больше людей, чем днем ранее.
Организаторы устанавливают сцену на проспекте Баграмяна. Полиция стянула дополнительные силы — вдоль здания парламента стоит цепь силовиков, в округе много полицейских автобусов и машин.
Примерно три десятка оппозиционеров провели ночь в палаточном лагере, утром они занялись уборкой.
Очередной политический кризис начался в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.
По закону утвердить решение об отставке представителя высшего командного состава должен президент. При этом он может в течение трех дней вернуть главе правительства его прошение со своими возражениями. Этот срок истекает 27 февраля. Как сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян, Саркисян никакого решения пока не принял.
В том случае, если премьер не согласится с возражениями президента, глава государства должен будет либо подписать акт об отставке офицера, либо обратиться в Конституционный суд. Если президент не сделает этого, документ вступит в силу автоматически.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Ситуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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