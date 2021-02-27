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Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване
Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване
В Ереване около десяти тысяч противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг у здания парламента, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:38
2021-02-27T16:23
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. В Ереване около десяти тысяч противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг у здания парламента, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие заняли участок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Там построили сцену, с которой выступают лидеры оппозиции.Собравшиеся требуют от Пашиняна покинуть свой пост, а от президента Армена Саркисяна — не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.Митингующим бесплатно раздают чай и лепешки.Полиция стянула большие силы к месту протестов, но в происходящее не вмешивается. Силовики перекрыли въезд на проспект и выстроились вдоль забора у здания парламента.Обстановка в целом спокойная.Как сообщило агентство Sputnik Армения, митинг в поддержку армии и за отставку Пашиняна прошел также в административном центре Сюникской области городе Капан. После акции состоялось шествие.Очередной политический кризис начался в Армении после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.По закону утвердить решение об отставке представителя высшего командного состава должен президент. При этом он может в течение трех дней вернуть главе правительства его постановление со своими возражениями. Этот срок истекает 27 февраля. Как сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян, Саркисян никакого решения пока не принял.В том случае, если премьер не согласится с возражениями президента, глава государства должен будет либо подписать акт об отставке офицера, либо обратиться в Конституционный суд. Если президент не сделает этого, документ вступит в силу автоматически.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Оппозиция устанавливает сцену у здания правительства Армении
Сторонники армянской оппозиции снова собрались на митинг у здания парламента. На проспекте Баграмяна устанавливают сцену. Полиция стянула к парламенту дополнительные силы.
2021-02-27T15:38
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Около десяти тысяч человек участвуют в митинге оппозиции в Ереване

15:38 27.02.2021 (обновлено: 16:23 27.02.2021)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции у здания Генеральной прокуратуры Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции у здания Генеральной прокуратуры Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. В Ереване около десяти тысяч противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались на митинг у здания парламента, сообщил корреспондент РИА Новости.
Протестующие заняли участок проспекта Баграмяна вдоль ограды Национальной ассамблеи. Там построили сцену, с которой выступают лидеры оппозиции.
Собравшиеся требуют от Пашиняна покинуть свой пост, а от президента Армена Саркисяна — не подписывать решение премьера об отставке главы Генштаба.
Митингующим бесплатно раздают чай и лепешки.
Полиция стянула большие силы к месту протестов, но в происходящее не вмешивается. Силовики перекрыли въезд на проспект и выстроились вдоль забора у здания парламента.
Обстановка в целом спокойная.
Как сообщило агентство Sputnik Армения, митинг в поддержку армии и за отставку Пашиняна прошел также в административном центре Сюникской области городе Капан. После акции состоялось шествие.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.
По закону утвердить решение об отставке представителя высшего командного состава должен президент. При этом он может в течение трех дней вернуть главе правительства его постановление со своими возражениями. Этот срок истекает 27 февраля. Как сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян, Саркисян никакого решения пока не принял.
В том случае, если премьер не согласится с возражениями президента, глава государства должен будет либо подписать акт об отставке офицера, либо обратиться в Конституционный суд. Если президент не сделает этого, документ вступит в силу автоматически.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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