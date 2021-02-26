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Взрывы газа в кафе и ресторанах в России в 2011-2021 годах

Взрывы газа в кафе и ресторанах в России в 2011-2021 годах

в Нижнем Новгороде газ взорвался в суши-баре "Самурай", расположенном в пристрое к 12-этажному дому. Двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:34

2021-02-26T11:34

2021-02-26T11:36

россия

взрывы

справки

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202125 февраля в Нижнем Новгороде газ взорвался в суши-баре "Самурай", расположенном в пристрое к 12-этажному дому. Двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики. 30 января на севере Москвы в баре, расположенном на территории дизайн-завода "Флакон", взорвался газовый баллон. Инцидент произошел на кухне заведения. Пострадали два человека, эвакуация не проводилась.201926 октября в Улан-Удэ (Бурятия) в кафе при утечке газа, которую работники самостоятельно не смогли устранить, от открытого огня работающих плит произошел хлопок и возник пожар. В результате происшествия пострадали 12 сотрудников кафе. 26 января в поселке Лысые Горы под Саратовом в кафе "Рандеву" во время празднования юбилея местного жителя взорвался газ и возник пожар. В результате происшествия двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, 28 гостей пострадали, из них двое маленьких детей 2012 и 2015 годов рождения.201816 июля на северо-западе Москвы в кафе взорвался бытовой газ. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Пострадали 12 человек. 20174 августа в Красноярске в кафе "Калифорния" произошел взрыв бытового газа. После хлопка газа произошло возгорание мебели и оборудования на площади 2 квадратных метра. Два человека получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в результате утечки из бытового газового баллона объемом 50 литров. 20161 августа в банкетном зале в Махачкале произошел взрыв газа. Причиной взрыва стала утечка газа из газового баллона. В результате инцидента пострадали 20 человек, 11 из которых скончались. 201313 мая на востоке Москвы у кафе "Шоколадница" взорвался газовый баллон. ЧП произошло рядом с многоэтажным офисным зданием, где находится кофейня, само кафе не пострадало. Баллон упал около находящегося по соседству спорт-бара, у которого выбило витрины и стекла другого подъезда, когда баллон с сорванным вентилем летал по воздуху. Пострадали девять человек – двое детей и семеро взрослых.5 января в Ижевске в одном из кафе торгового центра "Столица" произошел взрыв газового баллона. После инцидента 4,7 тысячи человек были эвакуированы. Единственная пострадавшая после оказания медицинской была помощи отпущена домой. 20122 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона в ресторане "Харбин", находящемся на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Среднеохтинском проспекте. После взрыва в ресторане начался пожар, обрушился лестничный пролет между первым и вторым этажами. Были госпитализированы восемь человек, трое из них скончались. 19 февраля в населенном пункте Горки-25 Московской области в ресторане произошел взрыв двух газовых баллонов и возник пожар. В результате происшествия погибли девять человек, четыре человека пострадали. 14 февраля в центре Волгограда в кафе итальянской кухни "Белладжио" произошел взрыв газового баллона, который использовался для обогрева помещения. После взрыва возник пожар. Площадь возгорания составила 514 квадратных метров. В результате пострадали 22 человека, из них 20 человек были госпитализированы.12 февраля в городе Тимашевске Краснодарского края произошел взрыв газового баллона в кафе "Минутка", расположенном на городском рынке. В результате пострадали пять женщин, которые были работницами этого заведения.9 января на юго-западе Москвы в итальянском ресторане Il Pittore на Новочеремушкинской улице произошел взрыв газа и начался пожар. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, образовались завалы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Взрыв унес жизни двух сотрудников ресторана, позже в больнице скончался еще один человек, получивший сильнейшие ожоги. Всего в результате ЧП пострадал 41 человек.201115 декабря в городе Ангарске Иркутской области в ресторане "Шангрила" взорвался газовый баллон. Пострадала официантка заведения, которая позднее скончалась в больнице. 2 сентября в Калининграде в палатке-кафе, которая находится перед входом в здание "Ремонт бытовой техники" взорвался газовый баллон. Затем начался пожар, огонь перекинулся на здание торгово-офисного центра. В результате взрыва была повреждена сама палатка, а также выбиты окна второго, третьего и четвертого этажей "Рембыттехники". Жилые дома не пострадали. Погибших нет. Очевидцы сообщали, что видели выбегающих из здания окровавленных людей, которые могли пораниться осколками выбитых стекол.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, взрывы, справки