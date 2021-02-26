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Взрывы газа в кафе и ресторанах в России в 2011-2021 годах
Взрывы газа в кафе и ресторанах в России в 2011-2021 годах
в Нижнем Новгороде газ взорвался в суши-баре "Самурай", расположенном в пристрое к 12-этажному дому. Двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:34
2021-02-26T11:36
россия
взрывы
справки
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202125 февраля в Нижнем Новгороде газ взорвался в суши-баре "Самурай", расположенном в пристрое к 12-этажному дому. Двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики. 30 января на севере Москвы в баре, расположенном на территории дизайн-завода "Флакон", взорвался газовый баллон. Инцидент произошел на кухне заведения. Пострадали два человека, эвакуация не проводилась.201926 октября в Улан-Удэ (Бурятия) в кафе при утечке газа, которую работники самостоятельно не смогли устранить, от открытого огня работающих плит произошел хлопок и возник пожар. В результате происшествия пострадали 12 сотрудников кафе. 26 января в поселке Лысые Горы под Саратовом в кафе "Рандеву" во время празднования юбилея местного жителя взорвался газ и возник пожар. В результате происшествия двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, 28 гостей пострадали, из них двое маленьких детей 2012 и 2015 годов рождения.201816 июля на северо-западе Москвы в кафе взорвался бытовой газ. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Пострадали 12 человек. 20174 августа в Красноярске в кафе "Калифорния" произошел взрыв бытового газа. После хлопка газа произошло возгорание мебели и оборудования на площади 2 квадратных метра. Два человека получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в результате утечки из бытового газового баллона объемом 50 литров. 20161 августа в банкетном зале в Махачкале произошел взрыв газа. Причиной взрыва стала утечка газа из газового баллона. В результате инцидента пострадали 20 человек, 11 из которых скончались. 201313 мая на востоке Москвы у кафе "Шоколадница" взорвался газовый баллон. ЧП произошло рядом с многоэтажным офисным зданием, где находится кофейня, само кафе не пострадало. Баллон упал около находящегося по соседству спорт-бара, у которого выбило витрины и стекла другого подъезда, когда баллон с сорванным вентилем летал по воздуху. Пострадали девять человек – двое детей и семеро взрослых.5 января в Ижевске в одном из кафе торгового центра "Столица" произошел взрыв газового баллона. После инцидента 4,7 тысячи человек были эвакуированы. Единственная пострадавшая после оказания медицинской была помощи отпущена домой. 20122 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона в ресторане "Харбин", находящемся на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Среднеохтинском проспекте. После взрыва в ресторане начался пожар, обрушился лестничный пролет между первым и вторым этажами. Были госпитализированы восемь человек, трое из них скончались. 19 февраля в населенном пункте Горки-25 Московской области в ресторане произошел взрыв двух газовых баллонов и возник пожар. В результате происшествия погибли девять человек, четыре человека пострадали. 14 февраля в центре Волгограда в кафе итальянской кухни "Белладжио" произошел взрыв газового баллона, который использовался для обогрева помещения. После взрыва возник пожар. Площадь возгорания составила 514 квадратных метров. В результате пострадали 22 человека, из них 20 человек были госпитализированы.12 февраля в городе Тимашевске Краснодарского края произошел взрыв газового баллона в кафе "Минутка", расположенном на городском рынке. В результате пострадали пять женщин, которые были работницами этого заведения.9 января на юго-западе Москвы в итальянском ресторане Il Pittore на Новочеремушкинской улице произошел взрыв газа и начался пожар. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, образовались завалы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Взрыв унес жизни двух сотрудников ресторана, позже в больнице скончался еще один человек, получивший сильнейшие ожоги. Всего в результате ЧП пострадал 41 человек.201115 декабря в городе Ангарске Иркутской области в ресторане "Шангрила" взорвался газовый баллон. Пострадала официантка заведения, которая позднее скончалась в больнице. 2 сентября в Калининграде в палатке-кафе, которая находится перед входом в здание "Ремонт бытовой техники" взорвался газовый баллон. Затем начался пожар, огонь перекинулся на здание торгово-офисного центра. В результате взрыва была повреждена сама палатка, а также выбиты окна второго, третьего и четвертого этажей "Рембыттехники". Жилые дома не пострадали. Погибших нет. Очевидцы сообщали, что видели выбегающих из здания окровавленных людей, которые могли пораниться осколками выбитых стекол.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, взрывы, справки

Взрывы газа в кафе и ресторанах в России в 2011-2021 годах

11:34 26.02.2021 (обновлено: 11:36 26.02.2021)
 
© РИА НовостиНа месте взрыва в 9-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
На месте взрыва в 9-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости
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2021

25 февраля в Нижнем Новгороде газ взорвался в суши-баре "Самурай", расположенном в пристрое к 12-этажному дому. Двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики.
30 января на севере Москвы в баре, расположенном на территории дизайн-завода "Флакон", взорвался газовый баллон. Инцидент произошел на кухне заведения. Пострадали два человека, эвакуация не проводилась.

2019

26 октября в Улан-Удэ (Бурятия) в кафе при утечке газа, которую работники самостоятельно не смогли устранить, от открытого огня работающих плит произошел хлопок и возник пожар. В результате происшествия пострадали 12 сотрудников кафе.
26 января в поселке Лысые Горы под Саратовом в кафе "Рандеву" во время празднования юбилея местного жителя взорвался газ и возник пожар. В результате происшествия двое посетителей кафе получили ожоги, от которых скончались, 28 гостей пострадали, из них двое маленьких детей 2012 и 2015 годов рождения.

2018

16 июля на северо-западе Москвы в кафе взорвался бытовой газ. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано на площади 50 квадратных метров. Пострадали 12 человек.

2017

4 августа в Красноярске в кафе "Калифорния" произошел взрыв бытового газа. После хлопка газа произошло возгорание мебели и оборудования на площади 2 квадратных метра. Два человека получили травмы и были госпитализированы. Инцидент произошел в результате утечки из бытового газового баллона объемом 50 литров.

2016

1 августа в банкетном зале в Махачкале произошел взрыв газа. Причиной взрыва стала утечка газа из газового баллона. В результате инцидента пострадали 20 человек, 11 из которых скончались.

2013

13 мая на востоке Москвы у кафе "Шоколадница" взорвался газовый баллон. ЧП произошло рядом с многоэтажным офисным зданием, где находится кофейня, само кафе не пострадало. Баллон упал около находящегося по соседству спорт-бара, у которого выбило витрины и стекла другого подъезда, когда баллон с сорванным вентилем летал по воздуху. Пострадали девять человек – двое детей и семеро взрослых.
5 января в Ижевске в одном из кафе торгового центра "Столица" произошел взрыв газового баллона. После инцидента 4,7 тысячи человек были эвакуированы. Единственная пострадавшая после оказания медицинской была помощи отпущена домой.

2012

2 марта в Санкт-Петербурге произошел взрыв газового баллона в ресторане "Харбин", находящемся на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Среднеохтинском проспекте. После взрыва в ресторане начался пожар, обрушился лестничный пролет между первым и вторым этажами. Были госпитализированы восемь человек, трое из них скончались.
19 февраля в населенном пункте Горки-25 Московской области в ресторане произошел взрыв двух газовых баллонов и возник пожар. В результате происшествия погибли девять человек, четыре человека пострадали.
14 февраля в центре Волгограда в кафе итальянской кухни "Белладжио" произошел взрыв газового баллона, который использовался для обогрева помещения. После взрыва возник пожар. Площадь возгорания составила 514 квадратных метров. В результате пострадали 22 человека, из них 20 человек были госпитализированы.
12 февраля в городе Тимашевске Краснодарского края произошел взрыв газового баллона в кафе "Минутка", расположенном на городском рынке. В результате пострадали пять женщин, которые были работницами этого заведения.
9 января на юго-западе Москвы в итальянском ресторане Il Pittore на Новочеремушкинской улице произошел взрыв газа и начался пожар. В результате происшествия произошло частичное обрушение здания, образовались завалы. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Взрыв унес жизни двух сотрудников ресторана, позже в больнице скончался еще один человек, получивший сильнейшие ожоги. Всего в результате ЧП пострадал 41 человек.

2011

15 декабря в городе Ангарске Иркутской области в ресторане "Шангрила" взорвался газовый баллон. Пострадала официантка заведения, которая позднее скончалась в больнице.
2 сентября в Калининграде в палатке-кафе, которая находится перед входом в здание "Ремонт бытовой техники" взорвался газовый баллон. Затем начался пожар, огонь перекинулся на здание торгово-офисного центра. В результате взрыва была повреждена сама палатка, а также выбиты окна второго, третьего и четвертого этажей "Рембыттехники". Жилые дома не пострадали. Погибших нет.
Очевидцы сообщали, что видели выбегающих из здания окровавленных людей, которые могли пораниться осколками выбитых стекол.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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