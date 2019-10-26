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РИА Новости

В Бурятии завели уголовное дело из-за взрыва газа в кафе

11:46 26.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело после хлопка газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек, сообщает СК по региону.
Ранее в МЧС сообщили, что сотрудники кафе пострадали при хлопке бытового газа и пожаре в центре Улан-Удэ. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. По данным регионального минздрава, в результате пострадали 12 человек, в настоящее время в больницах находятся пятеро, из них двое - в реанимации.
"Следственным отделом по Советскому району СУСК РФ по Республике Бурятия по факту получения травм различной степени тяжести при воспламенении газа работниками кафе, расположенного в центре Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение требований охраны труда", - говорится в сообщении.
По данным СК региона, 26 октября за час до открытия в кафе пришли работники и начали готовить блюда. Через некоторое время они почувствовали запах газа и попытались самостоятельно установить причину и устранить утечку. Специализированные службы в кафе не вызывались. В итоге самостоятельно работниками утечка устранена не была. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло возгорание.
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Уточняется, что различные травмы получили сотрудники кафе, среди которых 17-летний подросток. В ближайшее время будет установлена тяжесть вреда, причиненного их здоровью.
"В настоящее время закончен осмотр места происшествия. Из кафе изъято газовое оборудование, которое будет исследоваться экспертами", - добавляют в ведомстве.
Как отметили в СК, всего на кухне кафе находилось пять газовых баллонов объемом 50 литров каждый. "Еще один газовый баллон такой же емкости располагался в помещении моечной и был подключен к газовому водонагревателю", - говорится в сообщении.
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