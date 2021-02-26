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Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Нижнем Новгороде
Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Нижнем Новгороде
Уголовное дело возбудили после хлопка с возгоранием в Нижнем Новгороде, в ходе которого пострадала одна девушка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:49
2021-02-26T10:49
2021-02-26T10:53
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после хлопка с возгоранием в Нижнем Новгороде, в ходе которого пострадала одна девушка, сообщается на сайте СК РФ.Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуируют. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что под завалами могут быть два человека."Двадцать шестого февраля в утреннее время в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, 2-этажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты, спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания.
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599047034_88:0:688:450_1920x0_80_0_0_10a58c5d8c2d116467aa20e3f72bbca1.jpg
Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
2021-02-26T10:49
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили после хлопка с возгоранием в Нижнем Новгороде
, в ходе которого пострадала одна девушка, сообщается на сайте СК РФ.
Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуируют. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что под завалами могут быть два человека.
"Двадцать шестого февраля в утреннее время в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, 2-этажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты, спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания.