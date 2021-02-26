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Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Нижнем Новгороде

Один человек пострадал при взрыве в жилом доме в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после хлопка с возгоранием в Нижнем Новгороде, в ходе которого пострадала одна девушка, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:49

2021-02-26T10:49

2021-02-26T10:53

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после хлопка с возгоранием в Нижнем Новгороде, в ходе которого пострадала одна девушка, сообщается на сайте СК РФ.Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуируют. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что под завалами могут быть два человека."Двадцать шестого февраля в утреннее время в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, 2-этажный пристрой в результате инцидента разрушен. Установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты, спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания.

нижний новгород

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Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде ⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде. 2021-02-26T10:49 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия