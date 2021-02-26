https://ria.ru/20210226/sboy-1599156273.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:42

2021-02-26T18:42

2021-02-26T20:09

россия

москва

краснодар

технологии

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Проблемы начались около 17:36 мск. По данным портала, 70 процентов пользователей соцсети жалуются на сбои с загрузкой сайта, также 26 процентов претензий связаны с доставкой сообщений, еще три процента сообщают о проблемах с входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.В компании подтвердили, что трудности могут возникать у некоторых пользователей Android. Специалисты пообещали оперативно исправить неполадки.

https://ria.ru/20210114/moshennichestvo-1592962360.html

россия

москва

краснодар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, краснодар, технологии