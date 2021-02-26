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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:42
2021-02-26T18:42
2021-02-26T20:09
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Проблемы начались около 17:36 мск. По данным портала, 70 процентов пользователей соцсети жалуются на сбои с загрузкой сайта, также 26 процентов претензий связаны с доставкой сообщений, еще три процента сообщают о проблемах с входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.В компании подтвердили, что трудности могут возникать у некоторых пользователей Android. Специалисты пообещали оперативно исправить неполадки.
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