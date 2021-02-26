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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:42
2021-02-26T20:09
россия
москва
краснодар
технологии
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Проблемы начались около 17:36 мск. По данным портала, 70 процентов пользователей соцсети жалуются на сбои с загрузкой сайта, также 26 процентов претензий связаны с доставкой сообщений, еще три процента сообщают о проблемах с входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.В компании подтвердили, что трудности могут возникать у некоторых пользователей Android. Специалисты пообещали оперативно исправить неполадки.
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россия, москва, краснодар, технологии

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

18:42 26.02.2021 (обновлено: 20:09 26.02.2021)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Проблемы начались около 17:36 мск. По данным портала, 70 процентов пользователей соцсети жалуются на сбои с загрузкой сайта, также 26 процентов претензий связаны с доставкой сообщений, еще три процента сообщают о проблемах с входом в аккаунт.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 08:05
Раскрыта новая схема взлома аккаунтов в соцсети "ВКонтакте"
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара и других городов России.
В компании подтвердили, что трудности могут возникать у некоторых пользователей Android. Специалисты пообещали оперативно исправить неполадки.
 
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