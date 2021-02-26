https://ria.ru/20210226/politsiya-1599037631.html

К зданию парламента в Ереване прибыла колонна автобусов полиции

К зданию парламента в Ереване прибыла колонна автобусов полиции

К зданию парламента в центре Еревана приехала колонна автобусов полиции, передает корреспондент РИА Новости. Они остановились в переулке, выходящем на проспект... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:31

2021-02-26T09:31

2021-02-26T10:24

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. К зданию парламента в центре Еревана приехала колонна автобусов полиции, передает корреспондент РИА Новости. Они остановились в переулке, выходящем на проспект Баграмяна. На 11 часов по местному времени (10:00 мск) намечено открытие сессии парламента: депутаты планируют обсудить ситуацию в стране. Сейчас у палаточного лагеря на проспекте Баграмяна собираются сторонники оппозиции.Вдоль забора парламента выстроилась цепь полицейских. Пока ситуация спокойная.Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

ереван

армения

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Полиция стягивается к палаточному лагерю у парламента Ереван. Мимо палаток к парламенту стягивают полицию 2021-02-26T09:31 true PT0M35S

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире