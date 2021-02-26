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Алиев заявил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Алиев заявил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:30

2021-02-26T10:30

2021-02-26T10:53

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире