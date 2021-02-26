Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян встретится с представителями оппозиции, сообщил представитель партии "Дашнакцутюн"."К нам вышел сотрудник администрации президента и сообщил, что президент примет нашу делегацию в 15.40 (14.40 мск). Сейчас у него другая встреча. Мы встретимся с президентом и сообщим о результатах", — сказал Ишхан Сагателян во время митинга в пятницу.Оппозиционеры требуют от президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.Сейчас противники премьер-министра Никола Пашиняна проводят митинг в Ереване. Они требуют отставки главы правительства.Часть сторонников оппозиции провела ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там также дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Обстановка пока спокойная.Очередной политический кризис начался в республике на этой неделе после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина, время от времени между ними происходят столкновения. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян встретится с представителями оппозиции, сообщил представитель партии "Дашнакцутюн".
"К нам вышел сотрудник администрации президента и сообщил, что президент примет нашу делегацию в 15.40 (14.40 мск). Сейчас у него другая встреча. Мы встретимся с президентом и сообщим о результатах", — сказал Ишхан Сагателян во время митинга в пятницу.
Оппозиционеры требуют от президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.
Сейчас противники премьер-министра Никола Пашиняна проводят митинг в Ереване. Они требуют отставки главы правительства.
Часть сторонников оппозиции провела ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там также дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Обстановка пока спокойная.
Очередной политический кризис начался в республике на этой неделе после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина, время от времени между ними происходят столкновения. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.
Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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