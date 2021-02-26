https://ria.ru/20210226/oppozitsiya-1599086407.html

Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию

Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию

Президент Армении Армен Саркисян встретится с представителями оппозиции, сообщил представитель партии "Дашнакцутюн". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:28

2021-02-26T13:28

2021-02-26T14:03

ситуация в армении

дашнакцутюн

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в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян встретится с представителями оппозиции, сообщил представитель партии "Дашнакцутюн"."К нам вышел сотрудник администрации президента и сообщил, что президент примет нашу делегацию в 15.40 (14.40 мск). Сейчас у него другая встреча. Мы встретимся с президентом и сообщим о результатах", — сказал Ишхан Сагателян во время митинга в пятницу.Оппозиционеры требуют от президента не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.Сейчас противники премьер-министра Никола Пашиняна проводят митинг в Ереване. Они требуют отставки главы правительства.Часть сторонников оппозиции провела ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там также дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками. Обстановка пока спокойная.Очередной политический кризис начался в республике на этой неделе после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина, время от времени между ними происходят столкновения. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210226/prokuratura-1599086644.html

https://ria.ru/20210226/razgovor-1599078882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Протесты в Ереване LIVE: Протесты в Ереване 2021-02-26T13:28 true PT1S

Ереван: колонна оппозиции движется к резиденции президента Колонна оппозиции двинулась от парламента к администрации президента, у здания уже выставлено оцепление. 2021-02-26T13:28 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, дашнакцутюн, армения, в мире