https://ria.ru/20210226/maksim-1599047983.html

Певица МакSим объяснила, как появился ее псевдоним

Певица МакSим объяснила, как появился ее псевдоним

Певица МакSим (Марина Абросимова) в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как появился ее псевдоним. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:35

2021-02-26T13:35

2021-02-26T13:35

здоровье

шоубиз

шоу-бизнес

макsим (марина абросимова)

новости культуры

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как появился ее псевдоним. Исполнительница хитов "Трудный возраст", "Знаешь ли ты", "Мой рай" и других призналась, что никогда так себя не называла. Такое "прозвище" будущей звезде дали друзья старшего брата, которого как раз зовут Максим. Но товарищи все детство обращались к нему – Макс.Марина Абросимова добавила, что не считает МакSим сценическим псевдонимом. Для нее это второе имя. В феврале прошлого года менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в апреле 2019 года. "Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", — прокомментировала Соколова, уточнив, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.В марте Абросимову выписали из больницы, где она находилась почти месяц. Но к работе певица возвращаться не планировала. "Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — рассказывала Маргарита Соколова.Только летом поп-звезда начала появляться на публике и давать интервью журналистам.

https://ria.ru/20200915/maksim-1577239770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова), новости культуры