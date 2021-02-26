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https://ria.ru/20210226/maksim-1599047983.html
Певица МакSим объяснила, как появился ее псевдоним
Певица МакSим объяснила, как появился ее псевдоним
Певица МакSим (Марина Абросимова) в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как появился ее псевдоним. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:35
2021-02-26T13:35
здоровье
шоубиз
шоу-бизнес
макsим (марина абросимова)
новости культуры
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как появился ее псевдоним. Исполнительница хитов "Трудный возраст", "Знаешь ли ты", "Мой рай" и других призналась, что никогда так себя не называла. Такое "прозвище" будущей звезде дали друзья старшего брата, которого как раз зовут Максим. Но товарищи все детство обращались к нему – Макс.Марина Абросимова добавила, что не считает МакSим сценическим псевдонимом. Для нее это второе имя. В феврале прошлого года менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в апреле 2019 года. "Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", — прокомментировала Соколова, уточнив, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.В марте Абросимову выписали из больницы, где она находилась почти месяц. Но к работе певица возвращаться не планировала. "Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — рассказывала Маргарита Соколова.Только летом поп-звезда начала появляться на публике и давать интервью журналистам.
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здоровье, шоу-бизнес, макsим (марина абросимова), новости культуры

Певица МакSим объяснила, как появился ее псевдоним

13:35 26.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала, как появился ее псевдоним.
Исполнительница хитов "Трудный возраст", "Знаешь ли ты", "Мой рай" и других призналась, что никогда так себя не называла. Такое "прозвище" будущей звезде дали друзья старшего брата, которого как раз зовут Максим. Но товарищи все детство обращались к нему – Макс.

"Брат постоянно брал меня с собой на разные спортивные мероприятия и тусовки. Он был спортсменом. У нас была своя компания, где никто не мог запомнить, как меня, самую маленькую, зовут. И прозвали Максим. Его звали Максом, а меня — Максим.", – прокомментировала певица.

Марина Абросимова добавила, что не считает МакSим сценическим псевдонимом. Для нее это второе имя.
В феврале прошлого года менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в апреле 2019 года.
"Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", — прокомментировала Соколова, уточнив, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.
В марте Абросимову выписали из больницы, где она находилась почти месяц. Но к работе певица возвращаться не планировала. "Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — рассказывала Маргарита Соколова.
Только летом поп-звезда начала появляться на публике и давать интервью журналистам.
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