Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки

По ее словам, МакSим продолжает амбулаторное лечение.

"Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — сказала Соколова.

Она отметила, что сейчас певица много гуляет на свежем воздухе, бегает, ей также делают массаж.