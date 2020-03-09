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2020-03-09T19:21+0300
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Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки
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РИА Новости

Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки

19:07 09.03.2020 (обновлено: 19:21 09.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певицу МакSим (Марина Абросимова) выписали из больницы, где она находилась почти месяц, сообщила директор артистки Маргарита Соколова телеканалу "Звезда".
По ее словам, МакSим продолжает амбулаторное лечение.
Певица MакSим (Марина Абросимова)
14 февраля, 14:21Культура
Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены
"Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — сказала Соколова.
Она отметила, что сейчас певица много гуляет на свежем воздухе, бегает, ей также делают массаж.
По информации телеканала, причиной госпитализации певицы стали проблемы со здоровьем, возникшие из-за травм, полученных в 2019 году в автомобильной аварии.
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КультураРоссияМакSим (Марина Абросимова)
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