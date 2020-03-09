Директор МакSим рассказала о самочувствии певицы после выписки

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Певицу МакSим (Марина Абросимова) выписали из больницы, где она находилась почти месяц, сообщила директор артистки Маргарита Соколова телеканалу "Звезда".
По ее словам, МакSим продолжает амбулаторное лечение.
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"Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью", — сказала Соколова.
Она отметила, что сейчас певица много гуляет на свежем воздухе, бегает, ей также делают массаж.
По информации телеканала, причиной госпитализации певицы стали проблемы со здоровьем, возникшие из-за травм, полученных в 2019 году в автомобильной аварии.