Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Концертный директор певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала в интервью " 360 " о состоянии здоровья исполнительницы.

Накануне она сообщила о том, что МакSим приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.

"Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", - рассказала Соколова. При этом она уточнила, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.

"Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги", - рассказала директор.