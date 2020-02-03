Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-03T07:47+0300
https://ria.ru/20200203/1564174045.html
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/48/1552964859_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_65141f520560a0c1fd0ca4d070de1083.jpg
РИА Новости

Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы

01:36 03.02.2020 (обновлено: 07:47 03.02.2020)
14801
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Марина Абросимова (МакSим)
Певица Марина Абросимова (МакSим)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Певица Марина Абросимова (МакSим). Архивное фото
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала в интервью "360" о состоянии здоровья исполнительницы.
Накануне она сообщила о том, что МакSим приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году. Менеджер извинилась перед поклонниками за отмену выступлений.
"Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника", - рассказала Соколова. При этом она уточнила, что конкретного диагноза врачи певице не поставили.
"Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги", - рассказала директор.
В апреле 2019 года певица попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Вчера, 06:16Культура
Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
9310154715
Обсудить 4
МакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнесРоссия
Рекомендуем
Вспышка на солнце
Ученый рассказал об опасности магнитных бурь
Михаил Саакашвили
Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР
Надежда Савченко
Савченко заявила, что Зеленский "идет не тем путем"
Елена Ханга в Музее ВФМС в Главном медиацентре в Сочи
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Пассажирский самолет в небе
На борту самолета Челябинск — Москва умер пассажир
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица МакSим попала в больницу
Паспорт гражданина Российской Федерации
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
График цен на акции после того, как промышленный индекс Dow Jones на Wall Street упал более чем на 1000 пунктов. 9 февраля 2018
Китайские биржи открылись обвалом на восемь процентов
Сотрудница ОАО РЖД на перроне у вагона пассажирского поезда No3 Пекин - Улан-Батор - Москва во время стоянки на железнодорожной станции Красноярск
Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
Запуск сортировочного центра по обработке заказов интернет-магазинов
В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Сотрудники полиции на пропускном пункте в провинции Хубэй, КНР. 31 января 2020
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:13В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины
14:12Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову "повезло"
14:11Слуцкий оценил сроки признания в ПАСЕ Крыма частью России
14:10Пригожин прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
14:07Число погибших турецких военных при обстреле в Идлибе выросло до шести
14:04В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев "сильными"
14:01Гидрометцентр предупредил москвичей об "арктическом вторжении"
14:00Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
13:59В Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяном рынке
13:58Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку
13:58Организатор трагической вечеринки в Новосибирске раскаялся в суде
13:58Рейс AirAsia вылетел в Ухань для эвакуации в Малайзию 141 человека
13:57Защита одного из фигурантов по делу Голунова обжаловала арест
13:53В Киеве могут создать ЧВК для "токсичных" бывших военных
13:52В Димитровграде в НИИ зафиксировали радиоактивное загрязнение
13:51Один из корпусов МГУ проверяют из-за сообщений о минировании
13:50Толстой предложил прописать в Конституции определение брака
13:48В Твери две иномарки вылетели на тротуар после ДТП
13:46Челябинский омбудсмен ушел в отпуск после суда с бывшей супругой
13:43В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
Лента новостейМолния