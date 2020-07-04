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https://ria.ru/20200704/1573892358.html
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T16:13
культура
россия
макsим (марина абросимова)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, макsим (марина абросимова)

Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

15:48 04.07.2020 (обновлено: 16:13 04.07.2020)
49345
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевица Марина Абросимова (МакSим)
Певица Марина Абросимова (МакSим)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Марина Абросимова (МакSим). Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
Опубликованный снимок — первый за время прохождения певицей курса реабилитации после тяжелого ДТП, случившегося с ней в прошлом году. На фото певица стоит в спортивной форме на теннисном корте рядом с тренером. На плече у нее сумка с ракетками.
Подписчики оценили внешний вид Абросимовой и пожелали ей здоровья. Некоторые даже поинтересовались, не вышла ли она замуж.
В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.
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