Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
Опубликованный снимок — первый за время прохождения певицей курса реабилитации после тяжелого ДТП, случившегося с ней в прошлом году. На фото певица стоит в спортивной форме на теннисном корте рядом с тренером. На плече у нее сумка с ракетками.
Подписчики оценили внешний вид Абросимовой и пожелали ей здоровья. Некоторые даже поинтересовались, не вышла ли она замуж.
В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.
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