Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Продюсер певицы Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.

Опубликованный снимок — первый за время прохождения певицей курса реабилитации после тяжелого ДТП, случившегося с ней в прошлом году. На фото певица стоит в спортивной форме на теннисном корте рядом с тренером. На плече у нее сумка с ракетками.

Подписчики оценили внешний вид Абросимовой и пожелали ей здоровья. Некоторые даже поинтересовались, не вышла ли она замуж.