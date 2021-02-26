https://ria.ru/20210226/krym-1599187961.html

Парламентарии оценили отказ Байдена признавать Крым частью России

Парламентарии оценили отказ Байдена признавать Крым частью России

Российские политики отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, утверждающего, что Америка никогда не признает российский статус Крыма. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T23:18

2021-02-26T23:18

2021-02-26T23:39

россия

ситуация на украине

адальби шхагошев

владимир бобков

сергей аксенов (политик)

госдума рф

владимир зеленский

джо байден

москва

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские политики отреагировали на заявление президента США Джо Байдена, утверждающего, что Америка никогда не признает российский статус Крыма.Байден также отмечал, что Вашингтон будет продолжать работу над привлечением Москвы к ответственности за "агрессию" на Украине.Никогда не говори "никогда"Комментируя эти заявления президента США, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в разговоре с РИА Новости указал на дипломатическую ошибку, которую допустил Байден."Не стоит политикам, не важно, какой страны, использовать слово "никогда". Такого понятия в дипломатии не существует. Им не стоит использовать этот термин, потому что в ситуации с Крымом на практике все будет иначе. Не надо зарекаться относительно того, что никогда не признают Крым. Все это банальные и привычные заявления", — сказал депутат.Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев также отметил, что нынешние оценки представителей Вашингтона не являются объективными."Во-первых, никогда не говори "никогда". Во-вторых, для нас не в приоритете высказывания президента США о Крыме, приоритетом номер один является 96 процентов крымчан, которые голосовали на референдуме", — подчеркнул он.Помимо этого, Шхагошев предложил западным политикам самостоятельно пообщаться с жителями полуострова и заверил, что для подобных контактов Россия всегда держит двери открытыми."Политическое самоубийство"Депутат Госдумы Константин Бахарев, в свою очередь, отметил, что в отказе США признавать Крым частью России нет ничего удивительного."Для Байдена отказаться от этой позиции равносильно тому, что признаться в совершенном преступлении и причастности к совершенному на Украине государственному перевороту в 2014 году. <…> Для них признать российский статус Крыма — это политическое самоубийство", — заявил Бахарев.Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Байдена в Telegram-канале. Он подчеркнул, что исторические факты, согласно которым Крым является территорией России, не изменятся после слов американского президента."И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — добавил он.Зеленский "на разогреве"Об отказе признать полуостров российской территорией сегодня заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал Крым "вырванным сердцем Украины" и объявил о подписании указа о мерах по "деоккупации" полуострова.Глава региона Сергей Аксенов назвал слова Зеленского бессовестной демагогией, а также отметил, что его речь о республике стала "разогревом" перед выступлением Байдена."Зеленский на разогреве всегда выступал, поэтому перед выступлением Байдена получилась такая ситуация", — резюмировал он в эфире телеканала "Россия 24".Он также посоветовал политикам забыть, что Крым когда-либо был в составе украинского государства.Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

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