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Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским
Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:45
2021-02-26T22:28
джо байден
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республика крым
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине.По словам президента США, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.В МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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джо байден, россия, республика крым, сша, в мире

Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

16:45 26.02.2021 (обновлено: 22:28 26.02.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине.

"В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине", — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

По словам президента США, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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