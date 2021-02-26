https://ria.ru/20210226/bayden-1599132019.html

Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T16:45

2021-02-26T16:45

2021-02-26T22:28

джо байден

россия

республика крым

сша

в мире

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением России к ответственности за "агрессию" на Украине.По словам президента США, Россия семь лет назад "нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины" присоединением Крыма.В МИД РФ неоднократно заявляли, что Россия делает все, что отвечает международному праву, Уставу ООН, уважает право любого народа самому определять свою судьбу, это распространяется на права национальных меньшинств, будь то в Крыму или где угодно. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва всегда готова принять в Крыму любые международные контрольные механизмы в области прав человека.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

россия

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, россия, республика крым, сша, в мире