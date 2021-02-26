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Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским
Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:57
2021-02-26T19:57
2021-02-26T21:03
россия
ситуация на украине
алексей пушков
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.Ранее глава государства заявил, что США никогда не признают полуостров российским и пообещал продолжить работу над привлечением России к ответственности за якобы агрессию на Украине."Весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — написал Пушков.Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, и процедура прошла в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин также отмечал, что вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html
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