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Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским
Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским
Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:57
2021-02-26T21:03
россия
ситуация на украине
алексей пушков
джо байден
владимир путин
республика крым
оон
сша
украина
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.Ранее глава государства заявил, что США никогда не признают полуостров российским и пообещал продолжить работу над привлечением России к ответственности за якобы агрессию на Украине."Весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — написал Пушков.Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, и процедура прошла в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин также отмечал, что вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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россия
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россия, ситуация на украине, алексей пушков, джо байден, владимир путин, республика крым, оон, сша, украина, соцсети, в мире

Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским

19:57 26.02.2021 (обновлено: 21:03 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.
Ранее глава государства заявил, что США никогда не признают полуостров российским и пообещал продолжить работу над привлечением России к ответственности за якобы агрессию на Украине.
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"Весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — написал Пушков.
Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, и процедура прошла в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин также отмечал, что вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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РоссияСитуация на УкраинеАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинРеспублика КрымООНСШАУкраинаСоцсетиВ мире
 
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