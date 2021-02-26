https://ria.ru/20210226/krym-1599170177.html

Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским

Пушков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским

Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:57

2021-02-26T19:57

2021-02-26T21:03

россия

ситуация на украине

алексей пушков

джо байден

владимир путин

республика крым

оон

сша

украина

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале раскритиковал слова американского президента Джо Байдена о принадлежности Крыма.Ранее глава государства заявил, что США никогда не признают полуостров российским и пообещал продолжить работу над привлечением России к ответственности за якобы агрессию на Украине."Весь мир знает, что Крым — это Россия. И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали", — написал Пушков.Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией, и процедура прошла в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Владимир Путин также отмечал, что вопрос о принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210224/bilbord-1598836372.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, ситуация на украине, алексей пушков, джо байден, владимир путин, республика крым, оон, сша, украина, соцсети, в мире