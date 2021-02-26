https://ria.ru/20210226/kitay-1599161348.html

Эксперт: успехи КНР заложили прочный фундамент для ликвидации бедности

Эксперт: успехи КНР заложили прочный фундамент для ликвидации бедности

Продолжительное развитие китайской экономики за прошедшие более 40 лет заложило прочный фундамент для ликвидации бедности в стране, в будущем Китай выйдет на... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:02

2021-02-26T19:02

2021-02-26T19:02

россия-китай: главное

денис маслов

дальний восток

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 26 фев — Проект "Россия-Китай: Главное". Продолжительное развитие китайской экономики за прошедшие более 40 лет заложило прочный фундамент для ликвидации бедности в стране, в будущем Китай выйдет на еще более высокие рубежи, считает директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая на Всекитайском собрании по итогам работы по ликвидации бедности 25 февраля, объявил о достижении полной победы в борьбе с крайней нищетой. Как отметил Маслов в интервью Медиакорпорации Китая, с начала политики реформ и открытости в течение более 40 лет китайская экономика сохранила высокие темпы роста, что заложило прочный фундамент для повышения жизненного уровня населения. По его словам, в Китае сразу не стремились к "поголовному" обогащению, а была принята модель, предусматривающая последовательное постепенное развитие. Директор ИДВ упомянул о выступлении Си Цзиньпина, в котором лидер Китая отметил, что всесторонняя ликвидация крайней нищеты в стране свидетельствует о том, что КПК сделала значимый шаг к достижению прекрасной жизни и всеобщему обогащению. Наряду с этим, преодоление крайней нищеты – это не конец, а начало реализации новых целей. В перспективе в Китае будут стремиться к реализации к 2035 году установки о достижении среднедушевых доходов населения уровня среднеразвитых стран.

https://ria.ru/20210225/nischeta-1598927020.html

дальний восток

китай

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денис маслов, дальний восток, си цзиньпин, китай