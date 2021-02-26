Алиев заявил, что аэропорт в Карабахе будет международным
10:15 26.02.2021 (обновлено: 10:46 26.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию ранней осенью, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью зарубежным СМИ.
"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали решать вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению", - сказал Алиев.
По его словам, аэропорт будет сдан в эксплуатацию в оперативные сроки. "Он будет международным. Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", - отметил глава государства.