https://ria.ru/20210226/karabakh-1599044157.html

Алиев заявил, что аэропорт в Карабахе будет международным

Алиев заявил, что аэропорт в Карабахе будет международным

Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию ранней осенью, заявил... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:15

2021-02-26T10:15

2021-02-26T10:46

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Баку приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию ранней осенью, заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью зарубежным СМИ.По его словам, аэропорт будет сдан в эксплуатацию в оперативные сроки. "Он будет международным. Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597769470.html

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