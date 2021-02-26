https://ria.ru/20210226/goroda-1599072263.html

Названы города с лучшей транспортной инфраструктурой для туристов

Названы города с лучшей транспортной инфраструктурой для туристов

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:53

2021-02-26T12:53

2021-02-26T12:53

туризм

транспорт

туризм

новости - туризм

москва

лондон

сочи

барселона (город)

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961259_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2c9b94e015bf2bc032f6f10e3930a064.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4200 пользователей.Лидером стала Москва: 21 процент респондентов сказали, что это самый комфортный для поездок на общественном транспорте город. Прагу назвали 6,4 процента туристов, Амстердам — 5,6 процента, Санкт-Петербург — 5,2 процента, а Берлин — 4,9 процента. Барселону, Лондон и Стамбул отметили чуть более четырех процентов путешественников, а Сочи и Токио — по три процента.Две трети (59 процентов) туристов сообщили, что, направляясь из аэропорта в отель, берут такси. По городу 68 процентов респондентов передвигаются на автобусе и метро. Велосипедом пользуется в прокате каждый третий из опрошенных (34,5 процента).

https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html

москва

лондон

сочи

барселона (город)

прага

токио

берлин (город)

санкт-петербург

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, туризм, новости - туризм, москва, лондон, сочи, барселона (город), прага, токио, берлин (город), санкт-петербург, амстердам