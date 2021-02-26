https://ria.ru/20210226/goroda-1599072263.html
Названы города с лучшей транспортной инфраструктурой для туристов
Названы города с лучшей транспортной инфраструктурой для туристов
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:53
2021-02-26T12:53
2021-02-26T12:53
туризм
транспорт
туризм
новости - туризм
москва
лондон
сочи
барселона (город)
прага
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 4200 пользователей.Лидером стала Москва: 21 процент респондентов сказали, что это самый комфортный для поездок на общественном транспорте город. Прагу назвали 6,4 процента туристов, Амстердам — 5,6 процента, Санкт-Петербург — 5,2 процента, а Берлин — 4,9 процента. Барселону, Лондон и Стамбул отметили чуть более четырех процентов путешественников, а Сочи и Токио — по три процента.Две трети (59 процентов) туристов сообщили, что, направляясь из аэропорта в отель, берут такси. По городу 68 процентов респондентов передвигаются на автобусе и метро. Велосипедом пользуется в прокате каждый третий из опрошенных (34,5 процента).
https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html
москва
лондон
сочи
барселона (город)
прага
токио
берлин (город)
санкт-петербург
амстердам
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транспорт, туризм, новости - туризм, москва, лондон, сочи, барселона (город), прага, токио, берлин (город), санкт-петербург, амстердам
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах наиболее удобный общественный транспорт и служба такси, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 4200 пользователей.
Лидером стала Москва: 21 процент респондентов сказали, что это самый комфортный для поездок на общественном транспорте город.
Прагу назвали 6,4 процента туристов, Амстердам — 5,6 процента, Санкт-Петербург — 5,2 процента, а Берлин — 4,9 процента. Барселону, Лондон и Стамбул отметили чуть более четырех процентов путешественников, а Сочи и Токио — по три процента.
Две трети (59 процентов) туристов сообщили, что, направляясь из аэропорта в отель, берут такси. По городу 68 процентов респондентов передвигаются на автобусе и метро. Велосипедом пользуется в прокате каждый третий из опрошенных (34,5 процента).