Оппозиция заявила о начале "решающих дней" в Армении

ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Вазген Манукян о наступлении решающих дней в Армении в противостоянии премьер-министра Никола Пашиняна и его оппонентов.По мнению Манукяна, если глава правительства не сможет уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна, он утратит контроль над всеми силовыми структурами.Однако, если президент Армении Армен Саргсян одобрит увольнение, это вызовет недовольство среди военных."Я уверен, что армия встанет на ноги. Если не сделает этого, то мы должны поставить ее на ноги. За эти несколько дней решается вся судьба борьбы. И я в обоих случаях вижу поражение Никола Пашиняна. Во втором случае к нам и армии присоединится весь народ", — сказал Манукян на митинге.Согласно Конституции президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать его или обратиться в Конституционный суд. Если он этого не сделает, соответствующий акт вступит в силу автоматически.Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Гаспаряна.Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Жители Еревана заполняют площадь для вечернего митинга оппозиции
В Армении вечером 26 февраля новый митинг оппозиции. Кадры из центра столицы республики.
Однако, если президент Армении Армен Саргсян одобрит увольнение, это вызовет недовольство среди военных.
"Я уверен, что армия встанет на ноги. Если не сделает этого, то мы должны поставить ее на ноги. За эти несколько дней решается вся судьба борьбы. И я в обоих случаях вижу поражение Никола Пашиняна. Во втором случае к нам и армии присоединится весь народ", — сказал Манукян на митинге.
Согласно Конституции президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать его или обратиться в Конституционный суд. Если он этого не сделает, соответствующий акт вступит в силу автоматически.
Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить главу Генштаба Гаспаряна.
Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
5 из 14
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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