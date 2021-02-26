https://ria.ru/20210226/armeniya-1599116911.html

В армянской оппозиции рассказали об итогах переговоров с президентом

В армянской оппозиции рассказали об итогах переговоров с президентом

Президент Армении Армен Саркисян заявил оппозиции, что продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщил экс-руководитель Службы... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:44

2021-02-26T15:44

2021-02-26T16:28

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151561/82/1515618204_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_8a9a06688dc26a95ee749589ffce726a.jpg

ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил оппозиции, что продолжит консультации по увольнению главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщил экс-руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян.Конкретного решения пока нет.Сегодня оппозиционеры встретились с главой республики. Они потребовали не утверждать распоряжение премьера Никола Пашиняна об отставке Гаспаряна.В Ереване продолжаются митинги противников и сторонников действующей власти.Очередной политический кризис начался в стране после того, как Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить Гаспаряна.Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока Пашинян не оставит пост. Популярность главы кабмина сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, в мире