https://ria.ru/20210225/son-1598854354.html

Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости

Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости

Подушки для профилактики морщин – это не больше чем маркетинговый ход. Как на самом деле надо спать, чтобы сохранить молодость и красоту, в интервью радио... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T02:11

2021-02-25T02:11

2021-02-25T02:12

светлана жабоева

россия

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Косметолог поделилась секретом сна для сохранения красоты и молодости

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Подушки для профилактики морщин – это не больше чем маркетинговый ход. Как на самом деле надо спать, чтобы сохранить молодость и красоту, в интервью радио Sputnik рассказала врач дерматолог-косметолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.Чтобы утром просыпаться без отеков и чувства тяжести в голове, нужно правильно подобрать подушку, чтобы во время сна был хороший отток лимфы и крови в шее, посоветовала Жабоева. Она отметила, что подушка может быть любая, главное, чтобы ее высота была не меньше половины размера плеча. Поза, в которой люди спят, тоже имеет значение, подчеркнула врач. По ее словам, большую роль в поддержании красоты и молодости кожи, как и хорошего состояния всего организма, играет продолжительность сна. Его хронический дефицит влияет на гормональное регулирование всех обменных процессов. Поэтому сон должен быть не меньше семи, а в идеале – восьми-девяти часов. "Лучше раньше ложиться и раньше вставать. Это более биологически правильно в соответствии с ритмами восхода и захода солнца. Даже если вы спите семь-восемь часов, но это, например, дневной сон, а не ночной, это все равно нарушение циркадных (связанных со сменой дня и ночи, – Прим. ред.) ритмов", – отметила Жабоева.Еще один враг красоты – большое количество жидкости на ночь. За три-четыре часа до сна нельзя злоупотреблять любыми напитками. Косметические средства тоже не стоит наносить на лицо непосредственно перед отходом ко сну, нужно дать им хотя бы полчаса, чтобы они успели впитаться. Категорически нельзя засыпать с патчами под глазами, потому что силиконовая пленка нарушает дыхание кожи, предупредила косметолог. Использование ночных средств для ухода за кожей, по ее словам, определяется индивидуально. Они нужны, если есть заметные возрастные изменения. Врач также подчеркнула, что всем без исключения перед сном нужно тщательно очищать лицо от загрязнений.

https://ria.ru/20210224/khronotip-1598760652.html

https://ria.ru/20210218/starenie-1597941154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана жабоева, россия, елена малышева, молодость, старость, здоровье, сон, общество