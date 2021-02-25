"Известия": получателям жилищных пособий предложили новый вид помощи
09:02 25.02.2021 (обновлено: 11:23 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Союз потребителей обратился к Минпромторгу с предложением запустить социальные "продовольственные карточки" людей, получающих жилищные субсидии. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.
Речь идет о тех россиянах, которые тратят на оплату жилищно-коммунальных услуг более 22 процентов семейного дохода (это федеральный критерий для получения выплат). В 2019 году, напоминает газета, субсидии на ЖКУ получали около трех миллионов семей — 5,3 процента от всех семей в стране. Средняя сумма поддержки составила 1,6 тысячи рублей.
Союз потребителей предлагает ежемесячно выделять таким семьям в среднем три тысячи рублей, которые можно будет потратить только на продовольствие отечественного производства. Всего на это потребуется не более девяти миллиардов рублей ежемесячно или 81 миллиард рублей до конца года, если начать выплаты с 1 апреля. Авторы идеи допускают, что из проекта можно исключить часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах собственные критерии для определения нуждающихся.
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"Миллиарды, выданные гражданам через социальные "продовольственные карты", сразу пойдут на оплату продуктов отечественного производства, они поддержат пищевую промышленность, аграриев и торговлю. Им не нужно будет просить помощь от государства", — пояснил инициативу глава Союза потребителей Петр Шелищ.
Вопрос о введении в России продуктовых карточек поднимался уже не раз. Как заявляла глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленности Юлия Оглоблина, выдавать их следует малоимущим из-за повышения цен на базовые продукты. Кроме того, она призвала подумать и о выдаче "социального питания" или товаров первой необходимости.
На прошлой неделе с идеей выдавать малоимущим продовольственные сертификаты выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Президент Владимир Путин ответил, что над этим "подумать можно".