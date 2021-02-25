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Навального этапируют в колонию общего режима
Навального этапируют в колонию общего режима
Алексея Навального из московского СИЗО-1 по решению суда должны этапировать в колонию общего режима, сообщила РИА Новости член столичной Общественной... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:11
2021-02-25T22:11
россия
ева меркачева
бруно лепру
матросская тишина
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Алексея Навального из московского СИЗО-1 по решению суда должны этапировать в колонию общего режима, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.Ранее в четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.Меркачева добавила, что ФСИН не может разглашать информацию о месте пребывания заключенного, пока его не довезут до исправительной колонии. "Поэтому нужно немного подождать", - добавила правозащитница.Она также напомнила, что ранее было предположение, что Навального могут этапировать в исправительную колонию №2 во Владимире, потому что она подходит по всем параметрам, "но точно ли повезут Навального туда - неизвестно", отметила Меркачева.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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россия, ева меркачева, бруно лепру, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия

Навального этапируют в колонию общего режима

22:11 25.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Алексея Навального из московского СИЗО-1 по решению суда должны этапировать в колонию общего режима, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
Ранее в четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.

"Его должны отвезти в колонию общего режима, но в какую конкретно - мне пока неизвестно", - сказала она.

Меркачева добавила, что ФСИН не может разглашать информацию о месте пребывания заключенного, пока его не довезут до исправительной колонии. "Поэтому нужно немного подождать", - добавила правозащитница.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 11:53
Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы
Она также напомнила, что ранее было предположение, что Навального могут этапировать в исправительную колонию №2 во Владимире, потому что она подходит по всем параметрам, "но точно ли повезут Навального туда - неизвестно", отметила Меркачева.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 17:49
Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального
 
РоссияЕва МеркачеваБруно ЛепруМатросская тишинаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранцияПроисшествия
 
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