https://ria.ru/20210225/navalnyy-1599012319.html

Навального этапируют в колонию общего режима

Навального этапируют в колонию общего режима

Алексея Навального из московского СИЗО-1 по решению суда должны этапировать в колонию общего режима, сообщила РИА Новости член столичной Общественной... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:11

2021-02-25T22:11

2021-02-25T22:11

россия

ева меркачева

бруно лепру

матросская тишина

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283817_0:170:3042:1881_1920x0_80_0_0_3f1f6feedf294a0a5d3aed1558fdb864.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Алексея Навального из московского СИЗО-1 по решению суда должны этапировать в колонию общего режима, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.Ранее в четверг адвокат Вадим Кобзев сообщил РИА Новости, что Навального, осужденного по делу компании "Ив Роше", этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно.Меркачева добавила, что ФСИН не может разглашать информацию о месте пребывания заключенного, пока его не довезут до исправительной колонии. "Поэтому нужно немного подождать", - добавила правозащитница.Она также напомнила, что ранее было предположение, что Навального могут этапировать в исправительную колонию №2 во Владимире, потому что она подходит по всем параметрам, "но точно ли повезут Навального туда - неизвестно", отметила Меркачева.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598891605.html

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ева меркачева, бруно лепру, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция, происшествия