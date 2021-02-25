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https://ria.ru/20210225/nasledstvo-1598959719.html
Стала известна сумма, которую меценат из Франции завещал эрмитажным котам
Стала известна сумма, которую меценат из Франции завещал эрмитажным котам
Эрмитажные коты к концу весны получат около 3 тысяч евро, которые завещал в их пользу меценат из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:42
2021-02-25T16:42
культура
государственный эрмитаж
музеи
михаил пиотровский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Эрмитажные коты к концу весны получат около 3 тысяч евро, которые завещал в их пользу меценат из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен.Ранее в декабре директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу "небольшую сумму". По его словам, эти средства, вероятнее всего, будут израсходованы на ремонт музейных подвалов, где обитают животные."Сейчас завершается этап получения наследства… Я думаю, что к концу весны уже точно деньги будут получены", - сказала Халтунен журналистам.Она уточнила, что для вступления эрмитажных котов в права наследства необходимо уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги. "Сумма (упомянутая в завещании в адрес эрмитажных котов – Прим. ред.) – это около 3 тысяч евро", - добавила Халтунен.По ее словам, окончательное решение об использовании этих средств пока не принято, но Эрмитаж по-прежнему склоняется к тому, чтобы потратить их на ремонт обиталища котов, которых сейчас около 50."Мы даже сможем повесить там табличку (с информацией о меценате из Франции – Прим. ред.), что необходимо, и это будет очень по-европейски", - заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
https://ria.ru/20200409/1569831737.html
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государственный эрмитаж, музеи, михаил пиотровский, санкт-петербург

Стала известна сумма, которую меценат из Франции завещал эрмитажным котам

16:42 25.02.2021
 
© Фото : @hermitagecats/InstagramЭрмитажные коты
Эрмитажные коты - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : @hermitagecats/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев – РИА Новости. Эрмитажные коты к концу весны получат около 3 тысяч евро, которые завещал в их пользу меценат из Франции, сообщила пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен.
Ранее в декабре директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своем завещании, оставив в их пользу "небольшую сумму". По его словам, эти средства, вероятнее всего, будут израсходованы на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.
"Сейчас завершается этап получения наследства… Я думаю, что к концу весны уже точно деньги будут получены", - сказала Халтунен журналистам.
Она уточнила, что для вступления эрмитажных котов в права наследства необходимо уплатить соответствующие налоги французской стороне, а также оплатить нотариальные услуги. "Сумма (упомянутая в завещании в адрес эрмитажных котов – Прим. ред.) – это около 3 тысяч евро", - добавила Халтунен.
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По ее словам, окончательное решение об использовании этих средств пока не принято, но Эрмитаж по-прежнему склоняется к тому, чтобы потратить их на ремонт обиталища котов, которых сейчас около 50.
"Мы даже сможем повесить там табличку (с информацией о меценате из Франции – Прим. ред.), что необходимо, и это будет очень по-европейски", - заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
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КультураГосударственный ЭрмитажМузеиМихаил ПиотровскийСанкт-Петербург
 
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