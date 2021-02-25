В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса
13:02 25.02.2021 (обновлено: 15:40 25.02.2021)
© REUTERS / Brendan McDermidМедицинский работник помогает людям записываться на прием для получения вакцины против коронавируса (COVID-19) в Нью-Йорке, США
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.
Медики присвоили новому штамму название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение.
"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. <...> Это не единичная вспышка", — сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.
По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.
В мире открыли множество штаммов SARS-CoV-2, некоторые из них — британский, южноафриканский и бразильский — вызывают особые опасения.
В Великобритании новую мутацию выявили в середине декабря. По данным ученых, этот вариант коронавируса может быть на 70 процентов заразней обычного, поэтому от населения требуется еще большая осторожность.
Южноафриканский штамм 501.V2 обнаружили в октябре. Он также считается заразнее исходника. При этом данных о том, что новые штаммы более опасны с точки зрения смертности или могут усугубить течение заболевания, пока нет.