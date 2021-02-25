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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598907724.html
В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса
В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса
В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:02
2021-02-25T15:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.Медики присвоили новому штамму название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение."Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. &lt;...&gt; Это не единичная вспышка", — сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.В мире открыли множество штаммов SARS-CoV-2, некоторые из них — британский, южноафриканский и бразильский — вызывают особые опасения.В Великобритании новую мутацию выявили в середине декабря. По данным ученых, этот вариант коронавируса может быть на 70 процентов заразней обычного, поэтому от населения требуется еще большая осторожность. Южноафриканский штамм 501.V2 обнаружили в октябре. Он также считается заразнее исходника. При этом данных о том, что новые штаммы более опасны с точки зрения смертности или могут усугубить течение заболевания, пока нет.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса

13:02 25.02.2021 (обновлено: 15:40 25.02.2021)
 
© REUTERS / Brendan McDermidМедицинский работник помогает людям записываться на прием для получения вакцины против коронавируса (COVID-19) в Нью-Йорке, США
Медицинский работник помогает людям записываться на прием для получения вакцины против коронавируса (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.
Медики присвоили новому штамму название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение.
"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. <...> Это не единичная вспышка", — сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.
По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 11:16Распространение коронавируса
Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса
В мире открыли множество штаммов SARS-CoV-2, некоторые из них — британский, южноафриканский и бразильский — вызывают особые опасения.
В Великобритании новую мутацию выявили в середине декабря. По данным ученых, этот вариант коронавируса может быть на 70 процентов заразней обычного, поэтому от населения требуется еще большая осторожность.
Южноафриканский штамм 501.V2 обнаружили в октябре. Он также считается заразнее исходника. При этом данных о том, что новые штаммы более опасны с точки зрения смертности или могут усугубить течение заболевания, пока нет.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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