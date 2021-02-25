https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598907724.html

В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса

В Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса

В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:02

2021-02-25T13:02

2021-02-25T15:40

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Нью-Йорке распространяется новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, мутации которого, возможно, могут снизить эффективность вакцин, пишет New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.Медики присвоили новому штамму название B.1.526. Впервые его выявили еще в ноябре, а к середине февраля он уже получил довольно широкое распространение."Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. <...> Это не единичная вспышка", — сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.По мнению ученых, мутации обнаруженного в Нью-Йорке варианта коронавируса схожи с теми, что раньше выявили в других странах, в том числе в ЮАР.В мире открыли множество штаммов SARS-CoV-2, некоторые из них — британский, южноафриканский и бразильский — вызывают особые опасения.В Великобритании новую мутацию выявили в середине декабря. По данным ученых, этот вариант коронавируса может быть на 70 процентов заразней обычного, поэтому от населения требуется еще большая осторожность. Южноафриканский штамм 501.V2 обнаружили в октябре. Он также считается заразнее исходника. При этом данных о том, что новые штаммы более опасны с точки зрения смертности или могут усугубить течение заболевания, пока нет.

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коронавирус covid-19, коронавирусы, нью-йорк (город), сша, в мире