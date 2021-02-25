https://ria.ru/20210225/kholokost-1598956680.html
В Петербурге отрицавшего холокост ученого уволили из вуза
В Петербурге отрицавшего холокост ученого уволили из вуза
Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ),... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:27
2021-02-25T16:27
2021-02-25T17:11
санкт-петербургский государственный экономический университет
холокост
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.Он уточнил, что это состоялось в начале февраля. Ранее сообщалось, что комиссия по этике СПбГЭУ, которая должна была рассмотреть позицию Матвеева, отложила заседание из-за того, что ученый попал в больницу с инфарктом и перенес операцию.Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованном Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, он усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах. Эти слова вызвали резкую реакцию. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. И этот вуз, и СПбГЭУ подчеркивали, что категорически не разделяют мнение ученого. В СПбГЭУ Матвеев преподавал такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
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санкт-петербургский государственный экономический университет, холокост, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости.
Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(СПбГЭУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Он уточнил, что это состоялось в начале февраля.
Ранее сообщалось, что комиссия по этике СПбГЭУ, которая должна была рассмотреть позицию Матвеева, отложила заседание из-за того, что ученый попал в больницу с инфарктом и перенес операцию.
Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованном Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, он усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.
Эти слова вызвали резкую реакцию. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. И этот вуз, и СПбГЭУ подчеркивали, что категорически не разделяют мнение ученого.
В СПбГЭУ Матвеев преподавал такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.