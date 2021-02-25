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В Петербурге отрицавшего холокост ученого уволили из вуза
В Петербурге отрицавшего холокост ученого уволили из вуза
Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ),... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:27
2021-02-25T17:11
санкт-петербургский государственный экономический университет
холокост
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.Он уточнил, что это состоялось в начале февраля. Ранее сообщалось, что комиссия по этике СПбГЭУ, которая должна была рассмотреть позицию Матвеева, отложила заседание из-за того, что ученый попал в больницу с инфарктом и перенес операцию.Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованном Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, он усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах. Эти слова вызвали резкую реакцию. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. И этот вуз, и СПбГЭУ подчеркивали, что категорически не разделяют мнение ученого. В СПбГЭУ Матвеев преподавал такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
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санкт-петербургский государственный экономический университет, холокост, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге отрицавшего холокост ученого уволили из вуза

16:27 25.02.2021 (обновлено: 17:11 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСвечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти "Освенцим"
Свечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти Освенцим - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. Ученого Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста не было, уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Он уточнил, что это состоялось в начале февраля.
Ранее сообщалось, что комиссия по этике СПбГЭУ, которая должна была рассмотреть позицию Матвеева, отложила заседание из-за того, что ученый попал в больницу с инфарктом и перенес операцию.
Матвеев оказался в центре скандала в конце января, после того как выступил на вебинаре для педагогов, организованном Ленинградским областным институтом развития образования. Как сообщали СМИ и Telegram-каналы, он усомнился в самом факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.
Эти слова вызвали резкую реакцию. Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, где также преподавал Матвеев, заявил, что считает неприемлемым продолжение его работы. И этот вуз, и СПбГЭУ подчеркивали, что категорически не разделяют мнение ученого.
В СПбГЭУ Матвеев преподавал такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
Главный раввин России Берл Лазар перед началом церемонии официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. 18 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:0975 лет Великой Победы
Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о холокосте
 
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