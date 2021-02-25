https://ria.ru/20210225/ivlev-1598909873.html

Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака

Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака

Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (канал "Пятница". — Прим. ред.) Константин Ивлев в беседе с Аленой Жигаловой впервые... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:26

2021-02-25T14:26

2021-02-25T14:26

развод

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

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константин ивлев

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (канал "Пятница". — Прим. ред.) Константин Ивлев в беседе с Аленой Жигаловой впервые рассказал, почему развелся с женой Марией после почти 23 лет брака. По его словам, сюда вошли проблемы с финансами, накопленные обиды и недопонимание. "В конечном итоге мы пришли к тому, что все, хватит", — подчеркнул телеведущий. О расставании Константина и Марии стало известно в июне прошлого года. Вскоре выяснилось, что повар встречается с девушкой по имени Валерия, которая на 18 лет моложе него. В середине февраля телеканал "Пятница" сообщил, что они поженились. Константин Ивлев отметил, несмотря на развод и новый брак, их с экс-супругой общие дети: 20-летний сын и семилетняя дочь, адекватно приняли происходящее, а после хорошо поладили с Лерой. С бывшей женой все сложилось иначе. Она против общения детей с Лерой. "У нас очень тяжелый отношения в этом плане, и они до сих пор длятся. Но это наше личное", — пояснил Ивлев.

https://ria.ru/20200819/1575989643.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин ивлев