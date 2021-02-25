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https://ria.ru/20210225/ivlev-1598909873.html
Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака
Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака
Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (канал "Пятница". — Прим. ред.) Константин Ивлев в беседе с Аленой Жигаловой впервые... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:26
2021-02-25T14:26
развод
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (канал "Пятница". — Прим. ред.) Константин Ивлев в беседе с Аленой Жигаловой впервые рассказал, почему развелся с женой Марией после почти 23 лет брака. По его словам, сюда вошли проблемы с финансами, накопленные обиды и недопонимание. "В конечном итоге мы пришли к тому, что все, хватит", — подчеркнул телеведущий. О расставании Константина и Марии стало известно в июне прошлого года. Вскоре выяснилось, что повар встречается с девушкой по имени Валерия, которая на 18 лет моложе него. В середине февраля телеканал "Пятница" сообщил, что они поженились. Константин Ивлев отметил, несмотря на развод и новый брак, их с экс-супругой общие дети: 20-летний сын и семилетняя дочь, адекватно приняли происходящее, а после хорошо поладили с Лерой. С бывшей женой все сложилось иначе. Она против общения детей с Лерой. "У нас очень тяжелый отношения в этом плане, и они до сих пор длятся. Но это наше личное", — пояснил Ивлев.
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развод, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин ивлев

Константин Ивлев объяснил, почему развелся с женой после 23 лет брака

14:26 25.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРоссийский шеф-повар, автор книги "Кухня настоящих мужчин", шоумен Константин Ивлев
Российский шеф-повар, автор книги Кухня настоящих мужчин, шоумен Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий программ "На ножах" и "Адская кухня" (канал "Пятница". — Прим. ред.) Константин Ивлев в беседе с Аленой Жигаловой впервые рассказал, почему развелся с женой Марией после почти 23 лет брака.

"Люди, как и друзья, проверяются в сложных ситуациях. К большому сожалению, моя жена некоторые ситуации не выдержала", — прокомментировал Ивлев.

По его словам, сюда вошли проблемы с финансами, накопленные обиды и недопонимание. "В конечном итоге мы пришли к тому, что все, хватит", — подчеркнул телеведущий.
О расставании Константина и Марии стало известно в июне прошлого года. Вскоре выяснилось, что повар встречается с девушкой по имени Валерия, которая на 18 лет моложе него. В середине февраля телеканал "Пятница" сообщил, что они поженились.
Константин Ивлев отметил, несмотря на развод и новый брак, их с экс-супругой общие дети: 20-летний сын и семилетняя дочь, адекватно приняли происходящее, а после хорошо поладили с Лерой.

"Дети чувствуют, где хорошее, а где — плохое. У меня Лера — очень замечательная, без каких-либо намеков на то, чтобы украсть мои заработанные деньги или машину. Она очень правильный человек. И тому доказательство дети, которые пообщались с ней, и почувствовали это", — прокомментировал шеф-повар.

С бывшей женой все сложилось иначе. Она против общения детей с Лерой. "У нас очень тяжелый отношения в этом плане, и они до сих пор длятся. Но это наше личное", — пояснил Ивлев.
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