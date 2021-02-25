https://ria.ru/20210225/genshtab-1598926771.html

Генштаб Армении выступил с новым обращением

Генштаб Армении выступил с новым обращением

Армия Армении призвала к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна не под давлением, а по своим убеждениям, говорится во втором обращении Генштаба... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:27

2021-02-25T14:27

2021-02-25T15:05

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Армия Армении призвала к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна не под давлением, а по своим убеждениям, говорится во втором обращении Генштаба Вооруженных сил республики.В своем первом обращении утром 25 февраля Генштаб потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Премьер, в свою очередь, после этого уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.В окружении своих сторонников глава правительства начал шествие по улицам Еревана и собирается выступить с заявлением на площади Республики около 15:00 мск.В свою очередь, лидер оппозиции Вазген Манукян на митинге заявил, что происходящее в республике — не попытка переворота, а конституционное право армии указать на Никола Пашиняна как "на главного врага, который угрожает безопасности Армении".Он призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьер-министра о комплексах "Искандер".Популярность Пашиняна в республике упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подготовленного при посредничестве Москвы. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами. После этого в республике начались протесты.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598923430.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598915801.html

армения

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LIVE: Обстановка в центре Еревана LIVE: Обстановка в центре Еревана 2021-02-25T14:27 true PT277M14S

LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна LIVE: В Ереване проходит митинг противников Пашиняна 2021-02-25T14:27 true PT227M51S

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никол пашинян, армения, в мире