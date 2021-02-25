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Апелляционный суд оставил Арашуковых в СИЗО
Апелляционный суд оставил Арашуковых в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:03
2021-02-25T23:03
россия
газпром газораспределение
рауль арашуков
рауф арашуков
северный кавказ
газпром
ессентуки
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.По ее словам, аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html
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россия, газпром газораспределение, рауль арашуков, рауф арашуков, северный кавказ, газпром, ессентуки, санкт-петербург, происшествия

Апелляционный суд оставил Арашуковых в СИЗО

23:03 25.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции в полном объеме проверила законность и обоснованность вынесенного решения Мосгорсуда и пришла к выводу об отсутствии оснований для его изменения или отмены", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
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Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
 
РоссияГазпром газораспределениеРауль АрашуковРауф АрашуковСеверный КавказГазпромЕссентукиСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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