https://ria.ru/20210225/arashukovy-1599016191.html

Апелляционный суд оставил Арашуковых в СИЗО

Апелляционный суд оставил Арашуковых в СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:03

2021-02-25T23:03

2021-02-25T23:03

россия

газпром газораспределение

рауль арашуков

рауф арашуков

северный кавказ

газпром

ессентуки

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155597/54/1555975470_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_ba455e06979045e663adbfcfec1565be.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление срока ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, находящемуся под стражей по обвинению в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.По ее словам, аналогичное решение принято в отношении его отца Рауля, бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Почти два года назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.

https://ria.ru/20200930/arashukov-1577991895.html

https://ria.ru/20200728/1575039895.html

россия

северный кавказ

ессентуки

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром газораспределение, рауль арашуков, рауф арашуков, северный кавказ, газпром, ессентуки, санкт-петербург, происшествия